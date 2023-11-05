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Сьогодні, 14:00

Унікальну операцію провели на Одещині

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Операция была проведена молодыми врачами хирургического отделения Тарутинской больницы. Хирурги сделали пересадку лоскута кожи ребенку. Пациент поступил в больницу около двух месяцев назад, с клиническими проявлениями травматической ампутации части ушной раковины.

После консультации с детскими отоларингологами врачи решили провести пластику ушной раковины свободным лоскутом. На данный момент, отмечают врачи, есть выраженный положительный результат и счастливый ребенок.

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