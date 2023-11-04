Пока рынок остается стабильным – что может заставить НБУ изменить свою политику

Валютный рынок в условиях управляемого "гибкого курса" сохраняет стабильность. Пока что явных свидетельств ослабления гривни к новому году, который прогнозировали многие аналитики, не наблюдается.

Вместе с тем существенные валютные интервенции Нацбанка не могут длиться вечно – важно понимать, насколько велик запас прочности регулятора и что может подтачивать этот запас.

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Итоги недели, 30 октября – 5 ноября, на рынке валют

На прошедшей неделе на валютном рынке Украины продолжилась тенденция второй половины октября. Курсовая волатильность оставалась чрезвычайно низкой, отмечает аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

Так, средний курс доллара США в банках Украины снова снизился – на 0,15%, с 38,00 до 37,94 гривен. Средний курс евро снизился на 0,12%, до 40,40 гривен.

Посредине недели валютный рынок получил достаточно четкий и понятный сигнал, указывает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. А именно: развитие экономики и прочность гривни стали причиной того, что НБУ в третий раз за текущий год снизил размер учетной ставки до 16%.

"При этом сохраненная ставка по 3-месячным депозитным сертификатам в 20% может несколько приглушить курсовую динамику", – говорит Vesti.ua Лесовой.

Очевидно, реализация режима "управляемой гибкости" будет продолжаться по имеющейся тактике: удержание баланса между спросом и предложением, что будет сопровождаться весомыми валютными интервенциями, констатирует банкир.

Другой вопрос в том, насколько долго регулятор может позволить себе проводить данную политику – это вопрос к его резервам.

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События недели: и гривня, и доллар имеют негативные предпосылки

На следующей неделе на внутреннем контуре валютного рынка Украины все внимание будет сосредоточено на свежих данных по инфляции и международным резервам НБУ. Статистика по ЗВР страны выйдет во вторник, 7 ноября.

"Главный вопрос в темпах сокращения финансовых запасов с учетом резкого роста дефицита счета текущих операций Украины в сентябре: от 2,15 млрд до 5,50 млрд долларов. Это негативно для гривни", – указывает Vesti.ua Максим Орыщак.

На внешнем контуре валютного рынка на новой неделе нет событий высокой важности. Они остались позади. Так что инвесторы будут переваривать новые вводные, полагает Орыщак.

"Прежде всего это довольно резкое снижение вероятности новых повышений процентной ставки в США и других развитых странах из-за мягких итогов ноябрьского заседания ФРС, а также охлаждения американского рынка труда. Это негативно для доллара США", – говорит аналитик ЦБТ.

Из других событий недели можно выделить грядущие предпосылки для нового снижения учетной ставки Нацбанка, которое по планам должно пройти до конца этого года. Это данные по инфляции за октябрь – они выйдут в четверг, 9 ноября.

"Учитывая сохранение дефляционного влияния от эффекта высокой сравнительной базы 2022 года, индекс потребительских цен (ИПЦ) в годовом выражении может уйти ниже 7,1%. Если это случится, то на следующем заседании НБУ регулятор может принять еще одно смелое решение по снижению процентной ставки", – считает Орыщак.

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Ситуация на валютном рынке 6-12 ноября

Как и в течение предыдущих 2-3 недель, на валютном рынке любые заметные или основательные изменения маловероятны, указывает банкир Лесовой. Среди главных факторов, которые будут влиять на ситуацию на валютном рынке, он выделяет следующие:

развитие экономики – это касается всех сфер экономики (ожидается, что по итогам 2023 года рост ВВП составит 4,9%);

развитие экспортных возможностей (речь идет прежде всего об увеличении объемов транспортировки зерна, металлопродукции и сырья);

объемы и системность макрофинансовой поддержки со стороны стран-партнеров и международных финансовых организаций (до конца года ожидается, что в Украину поступит около 6-7 млрд долларов);

ход боевых действий, прогресс ВСУ в освобождении украинских территорий от врага;

возможные последствия вражеских ракетных и дроновых обстрелов объектов критической инфраструктуры.

"Последний фактор будет влиять не только на общественные настроения, но и на возможности бизнеса работать", – уточняет Лесовой.

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Сколько будут стоить доллар и евро

Учитывая разряженность предстоящей недели, по крайне мере, по линии макростатистики, гривня имеет все шансы на продолжение ползучего укрепления, благодаря "щиту" из крупных интервенций НБУ, констатирует Максим Орыщак.

"В таких условиях курсовая волатильность украинской валюты может остаться очень низкой. Доллар США в банках Украины может находиться в курсовом диапазоне 37,90-38,10, а евро в диапазоне 40,35-40,60", – прогнозирует аналитик.

В течение 6-12 ноября на валютном рынке глобальные изменения маловероятны, зато сохранится курсовой "статус-кво" с незначительными, даже едва заметными изменениями от предыдущей недели, полагает Тарас Лесовой.

"Ожидаемый курсовой коридор на безналичном рынке составит 36,4-36,7 грн/$ и 38,5-38,8 грн/€. При этом разница между курсами покупки и продажи на безналичном рынке будет в пределах 0,04 грн. Текущие колебания не превысят 0,1-0,2 грн", – говорит банкир.

На наличном рынке ситуация будет напоминать прошлые несколько недель: наличный курс будет находиться в коридоре 37,5-38,5 грн/$ и 39-42 грн/€, спред и курсовые колебания в ежедневном измерении не превысят 0,3-0,5 грн, резюмирует Лесовой.