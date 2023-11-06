Тайм-коды: 00:00 начало. Статья ТАЙМ 2:45 Почему СЕЙЧАС? 5:50 Условия БЕСПРЕЦЕНДЕНТНОЙ Сделки 9:50 Смена контракта и НОВЫЕ торги 11:35 Очень ЖЕСТКАЯ статья. Украина не сможет 14:25 Зеленский поверил ИСКРЕННЕ 16:25 Плана Б - нет. Культура ПРЕДАТЕЛЬСТВА 19:20 Удача ушла от Зеленского 21:20 Общее в войнах Украины и Израиля 24:40 Глобальный Юг больше не привлечь! 26:25 Предел войны для Израиля Линдси Грэма 28:40 Карт-бланш военным 30:45 Мы живем в иллюзии. Правила войны 35:30 Эмоции. Вырождение демократии. 38:10 Желтые звезды. Война за пределами 40:15 Разговоры о мире - ОБМАН! 43:55 Ловушка ДОБРА и ЗЛА 44:50 Статья Залужного 47:50 Пути назад НЕТ 50:30 Сделка Рамасвами 55:20 Цена определяется ПО ФАКТУ 59:15 Воевать или бежать? Коллективная личность 1:03:30 Сила Халифата и пустые государства Европы