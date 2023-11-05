Какие дни энергетически благоприятны для работ на земле с точки зрения Луны, а какие нет в ноябре 2023 года. Выясняем какие дни энергетически благоприятны для посадок в огороде в последний месяц осени

Лунный календарь – это полезный инструмент в арсенале огородника и игнорировать его не стоит, поскольку следовать этим советам не трудно, а польза может быть существенной. Vesti.ua предлагают начать с изучения фаз Луны и рекомендаций астропсихолога. Дальше следует перечень благоприятных и неблагоприятных дней, в которые спутник Земли так или иначе влияет на рост растений.

Фазы Луны на ноябрь 2023

Растущая Луна: с 14 по 19 ноября;

Полнолуние: 27 ноября;

Убывающая Луна: 3 - 4 ноября и с 29 по 30 ноября ;

Молодой Месяц или Новолуние: 13 ноября.

Когда и что сажать в ноябре по версии астропсихолога Елены Осипенко

Астропсихолог Елены Осипенко рассказывает, что в ноябре 2023 года очень мало дней, благоприятных для наших планов. На растущую Луну начинаем дела 15 и 16 ноября (после 09:43), а также 19 и 21 (до 13:50), 22 ноября (с 14:03 до 17:10) и 26 ноября.

На убывающую Луну благоприятные дни: 3 и 4 (после 09:22), 28 (после 16:15),29 и 30 ноября. 13 ноября в первый час 1-го лунного дня (до 12:30) составляем планы на месяц вперед.

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По данным школы астропсихологии Украины Елены Осипенко список самых благоприятных дней в ноябре 2023 года для работы в саду и огороде выглядит так:

посадка деревьев и кустов - 14, 15, 23, 24;

обрезка деревьев и кустов - 11, 12. 13;

посадка корневых культур (лук и чеснок) - 7, 8 на уходящую Луну;

посев семян - 7, 8 на уходящую Луну;

посадка луковиц цветов (тюльпаны, нарциссы) - 9, 10, 1, 28.

Какие дни энергетически подходят для работы в огороде, а какие нет

В ноябре достаточно благоприятных дней для работы в саду и огороде. Нужно только учитывать лунные фазы.

Убывающая Луна (1-12, 28-30 ноября) - на этом этапе лунное влияние сосредоточено на корнях, поэтому не стоит пересаживать растения, рыхлить почву вокруг посаженных культур. Вместо этого следует сосредоточить внимание на верхней части растений – листьях, стеблях и побегах. В эти дни лучше проводить обрезку деревьев.

На убывающую Луну можно также высевать семена любых растений.

Растущая Луна (14-26 ноября). Данный этап лунного цикла связан с активностью в надземной части растений. В эти дни желательно избегать обрезки веток и формирования кустов. При этом можно садить и пересаживать плодовые и декоративные деревья. В этот период в принципе можно заниматься всем, что касается корневой системой.

На растущую Луну можно также сажать луковичные цветы, если они не были посажены до этого.

Неблагоприятные дни для работы на земле

В ноябре для работы с растениями неблагоприятные дни: 13, 18-20, 27 ноября.

13 ноября - новолуние. Этот этап лунного цикла считается неблагоприятными для любых работ в саду, связанных с растениями.

Обратите также внимание на 27 ноября - день полнолуния. В этот день и день перед ним (26 ноября) запрещено сеять семена, высаживать луковицы, сажать деревья и кустарники.

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