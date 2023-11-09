Экстремальные климатические условия - такие как ранние заморозки, ливни и засуха - существенно повлияли на урожайность мирового виноградарства: из-за этого производство вина в 2023 году во всем мире, вероятно, будет примерно на 7% ниже, чем в прошлом году.

Об этом говорится в заявлении Международной организации винограда и вина (OIV), которая проанализировала информацию из стран, на долю которых приходится 94% мирового производства вина, передает "Экономическая правда".

В докладе, в частности, говорится, что ожидается низкий объем производства в ЕС.

"Италия и Испания фиксируют значительное снижение по сравнению с 2022 годом из-за неблагоприятных погодных условий. Франция становится крупнейшим мировым производителем в 2023 году с объемом, немного превышающим средний пятилетний показатель.

Прогнозы первого урожая в США указывают на то, что объем производства будет не только выше, чем в 2022 году, но и выше среднего показателя, наблюдавшегося в последние годы", - говорится в сообщении.

В Южном полушарии объемы производства вина, как ожидается, будут значительно ниже показателей 2022 года.

"Австралия, Аргентина, Чили, Южная Африка и Бразилия сильно пострадали от неблагоприятных погодных условий. Единственным исключением является Новая Зеландия - единственная страна, где уровень производства в 2023 году превысит средний пятилетний показатель", - говорят в OIV.

На основе информации, собранной по двадцати девяти странах, на которые приходится 94% мирового производства в 2022 году, мировое производство вина (за исключением соков и сусла) в 2023 году оценивается в диапазоне от 241,7 млн дал до 246,6 млн дал, а средняя оценка составляет 244,1 млн дал.

Это на 7% меньше, чем в 2022 году, когда этот показатель был ниже среднего.

"Однако к нынешнему показателю следует относиться с осторожностью, поскольку все еще существуют крупные страны, такие как Китай, информация о которых пока недоступна. Кроме того, высокая волатильность объемов добычи, наблюдаемая в последние годы как на уровне стран, так и на региональном уровне, делает прогнозирование еще более сложным", - отмечают в организации.

Там добавляют, что прогнозируемый объем производства будет наименьшим с 1961 года (214 млн га), и даже ниже исторически малого объема производства 2017 года (248 млн га).

"Этот негативный сценарий можно объяснить значительным спадом производства в основных странах-производителях вина в обоих полушариях. В то время как в Южном полушарии Австралия, Аргентина, Чили, Южная Африка и Бразилия зафиксировали годовые колебания от -10% до -30%, в Северном полушарии Италия, Испания и Греция - страны, которые больше всего пострадали от неблагоприятных климатических условий во время вегетационного сезона.

Только в США и нескольких странах ЕС, таких как Германия, Португалия и Румыния, климатические условия были благоприятными, что позволило достичь средних или выше средних объемов урожая", - резюмировали в OIV.