Транссексуалы, как и любые верующие, могут быть крещены в Римско-католической церкви, а также быть крестными родителями и свидетелями во время венчания. Об этом говорится в разъяснении Дикастерии доктрины веры, пишет ANSA.



Отмечается, что транссексуалы, прошедшие гормональное лечение и операцию по смене пола, могут принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие. Исключением является ситуация, в которой существует риск вызвать публичный скандал или «дезориентацию у верующих». При аналогичных условиях транссексуал может стать крестным отцом или крестной матерью.

При этом доктринальный офис Ватикана дал неопределенные ответы на вопросы, может ли гомосексуальная пара крестить своего ребёнка, в том числе если он рожден с помощью суррогатного материнства, отмечает Reuters. Для этого необходима «обоснованная надежда, что он получит образование в католической религии», говорится в разъяснении Дискатерии доктрины веры.

«Папа римский Франциск неоднократно говорил, что церковь не является таможней, особенно в отношении крещения. Дверь ни для кого не должна быть закрыта», - указывается в тексте. В то же время в Дикастерии подчеркнули, что каждая ситуация должна рассматриваться отдельно, чтобы сохранить ценность церковного таинства.

Летом бразильский епископ Хосе Негри направил в доктринальный офис шесть вопросов об участии представителей ЛГБТК+ в таинствах крещения и венчания. Ответы в октябре подписали глава Дискатерии кардинал Виктор Мануэль Фернандес и папа Франциск.

Два года назад Франциск поддержал законодательное признание гражданских однополых союзов. Это заявление вызвало противоречивую реакцию внутри Римско-католической церкви, которая рассматривает гомосексуальность как грех. Браком католическая церковь признает только союз мужчины и женщины.

В начале этого года англиканская церковь извинилась перед христианами ЛГБТ+ за отказ однополым парам венчаться в своих храмах. «Мы публично и однозначно подтверждаем, что ЛГБТ+ желанны и ценны. Все мы дети Божьи, – заявили епископы в своём письме. – Случаи, когда вы получали враждебный и гомофобный ответ в наших церквях, постыдны. Мы в этом раскаиваемся».

Дискатерия доктрины веры - старейшая из шестнадцати Дикастерий Римской курии, в компетенции которой находится наблюдение за ортодоксальностью и чистотой вероучения и морали проповедуемого в римско-католической церкви.

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