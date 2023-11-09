Впервые в Украине Укрпочта внедряет электронную марку — новый сервис для заказных писем, с помощью которого теперь можно заказать, скачать и распечатать электронную марку на обычном принтере. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
«Использование нового знака почтовой оплаты имеет ряд преимуществ, ведь теперь отправителю не нужно лишний раз приходить в отделение Укрпочты, чтобы купить марки и тратить время на оформление отправлений. Кроме того, улучшится контроль доставки таких писем», — говорится в сообщении.
Услуга электронной марки в первую очередь будет интересна крупным государственным учреждениям, а также для юристов, нотариусов, отправляющих корреспонденцию в больших объемах.
Для кого доступна электронная марка
Пока электронная марка доступна для заказных писем, а в 2024 году воспользоваться услугой смогут украинцы, которые будут отправлять простые письма.
Сгенерировать электронную почтовую марку и оплатить ее онлайн могут как действующие, так и новые клиенты Укрпочты.
Как получить электронную марку
Чтобы получить электронную марку, нужно выполнить следующие шаги:
- Авторизоваться в Личном кабинете на сайте Укрпочты.
- Выбрать услугу «Письмо».
- Создание списка с типом оплаты «Электронная марка».
- Создать отправку (заказное письмо), заполнить все обязательные данные и выбрать формат конверта.
- Выбрать конкретную отправку или весь список, который хотите оплатить. Почтовая стоимость рассчитывается автоматически на основе выбранного продукта.
- Осуществить онлайн-оплату банковской картой.
После выполнения этих простых шагов клиент получает QR-код с графическим изображением электронной марки, который он может самостоятельно распечатать на обычном принтере сразу на конверт или на стикер на самоклеящейся бумаге и отправить его из ближайшего отделения Укрпочты или воспользоваться услугой курьерского забора.
У корпоративных клиентов есть возможность оплатить созданные заказные письма за счет аванса.
В Укрпочте отметили, что применение электронной марки позволяет отследить все операции отправки онлайн, отображать статус и историю отправления в Личном кабинете пользователя, сократить расходы на использование почтовых марок и подготовку писем.
Также одним из преимуществ для корпоративных клиентов, заказывающих марки по договорам, станет оплата почтовых услуг по факту использования, а не подпиской.
Электронная марка — это знак почтовой оплаты, который в виде QR-кода наносится на письма, почтовые карточки, содержит информацию об индексе получателя, дате создания почтовой отправки, весе, номере отправки и подтверждает оплату услуг почтовой связи.
Электронная марка широко используется в современных почтах мира: в Великобритании, США, Германии, Ирландии и других для предоставления почтовых услуг своим клиентам.