Впервые в Украине Укрпочта внедряет электронную марку — новый сервис для заказных писем, с помощью которого теперь можно заказать, скачать и распечатать электронную марку на обычном принтере. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

«Использование нового знака почтовой оплаты имеет ряд преимуществ, ведь теперь отправителю не нужно лишний раз приходить в отделение Укрпочты, чтобы купить марки и тратить время на оформление отправлений. Кроме того, улучшится контроль доставки таких писем», — говорится в сообщении.

Услуга электронной марки в первую очередь будет интересна крупным государственным учреждениям, а также для юристов, нотариусов, отправляющих корреспонденцию в больших объемах.

Для кого доступна электронная марка

Пока электронная марка доступна для заказных писем, а в 2024 году воспользоваться услугой смогут украинцы, которые будут отправлять простые письма.

Сгенерировать электронную почтовую марку и оплатить ее онлайн могут как действующие, так и новые клиенты Укрпочты.

Как получить электронную марку

Чтобы получить электронную марку, нужно выполнить следующие шаги: