Для переговоров по вступлению в ЕС Украина должна изменить нормы законодательства, которые позволяют процессуальные задержки и устанавливают нереалистичные ограничения сроков досудебного расследования дел о коррупции. Речь идет о так называемых правках Лозового.

Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение ближайшего года Украина должна, в частности: продолжать улучшать свои успехи в расследовании, привлечении к ответственности и вынесении окончательных судебных решений по делам о высокоуровневой коррупции", — пишет Еврокомиссия в отчете, который дает начало переговорам о нашем вступлении в ЕС.

Реальность же такова, что "решения по делам о высокоуровневой коррупции" будут заключаться в закрытии этих дел "правками Лозового". Отмену последних, напомню, блокируют "слуги народа" из профильного комитета ВРУ (во главе с Сергеем Ионушасом). Именно так уже был закрыт первый эпизод "Роттердама+" и дело Альперина. В ближайшие месяцы под снос пойдут еще 30+ уже расследованных ТОП коррупционных дел", - пишет Шабунин.

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Как отмечает руководитель ЦПК, в ЕС хорошо понимают эту проблему, поэтому отдельным требованием отметили в отчете — пересмотреть нормы УПК и УКУ, которые позволяют процессуальные задержки и устанавливают нереалистические ограничения сроков досудебного расследования (имеются в виду те же "правки Лозового").





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