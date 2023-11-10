С чего все началось?
Октябрь 2017 года. Верховная Рада проголосовала за судебную реформу. В частности, внесли изменения в Уголовный процессуальный кодекс, среди которых было предложение №109 от народного депутата «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрея Лозового. Сделали это с нарушением регламента и несмотря на мнение общественности.
«Правки Лозового» начали действовать в марте 2018-го. За тот год, как анализировал Совет общественного контроля при НАБУ, сроки досудебного расследования по уголовным производствам были «катастрофически» сокращены.
Также следственные судьи теперь могли отменять подозрение после двух месяцев со дня объявления. Экспертизы в уголовном производстве стали проводить только по решению следственного судьи, а заниматься этим могли исключительно государственные учреждения.
Все это способствовало увеличению рисков коррупции. Потому что выбор уменьшается, а вероятность незаконного влияния на учреждение растет.
Попытка все изменить. Неудачная
Практика первых месяцев действия поправок обнаружила, что они были несистемными и создавали определенный хаос, отметил в комментарии пресс-службе «Центра противодействия коррупции» Вадим Валько. В 2019 году новый парламент отменил часть поправок, хотя и обещал убрать их все.
К примеру, ограничение срока расследования по фактовым делам, где еще нет подозреваемых, оставили до 18 месяцев. Хотя раньше речь шла о годах.
«Во многих делах собрать достаточно доказательств хотя бы для подозрения за 18 месяцев было нереально. В частности, на получение доступа к банковской тайне или проведение экспертизы иногда уходит много месяцев», — отметил Валько.
Закон разрешал продлить эти 18 месяцев через решение следственного судьи, но всегда оставался риск отказа. Фактически это было искусственное основание ограничить следствие, подчеркнул юрист.
Какие дела «похоронили» из-за правок?
Вадим Валько привел самый показательный кейс с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым, которого подозревали во взяточничестве.
«Сначала это дело незаконным решением Офиса генпрокуратуры забрали у НАБУ и САП. Впоследствии же новые следователи и прокуроры не смогли продлить сроки у следственного судьи. И дело просто закрыли (в январе 2022-го — ред.), потому что истекли сроки после объявления подозрения», — рассказал юрист.
Со временем по многим делам (по поводу коррупции тоже) старые производства объединялись с новыми, открытыми уже после появления «правок». Но по закону, днем начала расследования в объединенном производстве считается день начала расследования производства, которое было открыто ранее.
К таким делам, которые объединили, «правки» не должны применяться. В частности, не нужно было просить следственного судью о продлении сроков следствия. Так и было какое-то время.
Однако в конце 2022 года Верховный Суд сделал вывод, после которого начинают закрывать даже старые дела, открытые до «правок Лозового».
«Центр противодействия коррупции» заявил, что сейчас вырисовывается тенденция к закрытию дел с использованием «правок Лозового». Так, в октябре 2023 года ВАКС закрыл дело против «короля контрабанды» — одесского бизнесмена Вадима Альперина. До этого по той же схеме закрыли первый эпизод дела «Роттердам+».
Применение «правок» юристы заметили и по делу Игоря Коломойского.
«Короче говоря, "правки Лозового" усердно помогают похоронить множество дел коррупционеров. Главное — затянуть судебное разбирательство», — пишет юрист ЦПК Роман Колюхов.
Почему «правки Лозового» нужно отменить?
Еще в августе 2019 года Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №1009, в котором было предложение отменить «правки Лозового». Впрочем, часть из них осталась и после второго чтения.
В августе этого года Рада отменила «правки Лозового». Правда, только для военных преступлений. По этим статьям правоохранители расследуют уже почти 100 тысяч дел с начала войны, говорили авторы законопроекта. Это требует много времени, которого бы не было, если бы изменения не приняли.
Вадим Валько предположил, что если правки полностью не отменят, будет «дело», когда производства будут закрывать в суде одно за другим. Это будет что-то похожее на то, как закрывали дела о лжи в декларациях и незаконном обогащении после решения Конституционного Суда в 2020 году, добавил юрист.
Сейчас есть шанс, что правки Лозового все-таки уберут из законодательства. В частности, в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект №10100, который подала группа депутатов во главе с Давидом Арахамией.
Заместительница главы депутатской фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук тоже является одним из инициаторов этого законопроекта. В комментарии hromadske она отметила, что ей сейчас сложно оценить, есть ли сейчас поддержка этого законопроекта среди депутатов.
«Подал этот законопроект лидер нашей фракции Арахамия. Я надеюсь, что поддержку от большинства депутатов "Слуги Народа" этот законопроект получит», — сказала она.
Депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко отметил, что ему сложно сказать за всю Раду. А его коллега Ирина Геращенко подчеркнула, что еще не было дискуссии, поэтому она не знает, есть ли среди парламентариев поддержка законопроекта.