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Октябрь 2017 года. Верховная Рада проголосовала за судебную реформу. В частности, внесли изменения в Уголовный процессуальный кодекс, среди которых было предложение №109 от народного депутата «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрея Лозового. Сделали это с нарушением регламента и несмотря на мнение общественности.

«Правки Лозового» начали действовать в марте 2018-го. За тот год, как анализировал Совет общественного контроля при НАБУ, сроки досудебного расследования по уголовным производствам были «катастрофически» сокращены.

Также следственные судьи теперь могли отменять подозрение после двух месяцев со дня объявления. Экспертизы в уголовном производстве стали проводить только по решению следственного судьи, а заниматься этим могли исключительно государственные учреждения.

Все это способствовало увеличению рисков коррупции. Потому что выбор уменьшается, а вероятность незаконного влияния на учреждение растет.