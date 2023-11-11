Национальный банк Украины 10 ноября 2023 вводит в обращение новую оборотную памятную монету "Антоновский мост".

Источник: НБУ

Подробности: Монета вводится в обращение к годовщине освобождения Херсона от оккупантов.

Более подробно: Аверс монеты идентичен оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. А ее реверс тематический и содержит стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего лета, а также транспортные развязки на обоих концах моста, делающие его интересным и оригинальным. Оборотная памятная монета "Антоновский мост" имеет номинал 10 гривен, она изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом. Тираж - 10 млн штук.

Еще подробнее: Выпуском этой монеты Национальный банк продолжает практику чеканки оборотных памятных монет по военной тематике. В частности, до конца 2023 года планируется введение в обращение еще одной монеты, посвященной Вооруженным Силам Украины.