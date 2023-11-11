В Украине внесли в список государства-агрессора 16 медиасервисов. Их нельзя будет транслировать на территории страны.
Источник: Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.
Подробности: После мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они соответствуют требованиям раздела ХІ закона Украины "О медиа" и не могут транслироваться на территории страны.
В список попали следующие медиасервисы:
- 24ТВ (24TV);
- Амедиатека (Amediateka);
- Баскино;
- Filmix;
- HD REZKA;
- КОНОГО;
- Кинокрад;
- Киноточка;
- КиноЗапас;
- Кион;
- Вижу;
- ГидОнлайн;
- Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
- Смотрешка (Smotreshka);
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).
Более подробно: Национальный совет сообщил, что для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из РФ, языком интерфейса по умолчанию был русский, размещена реклама для россиян и другие причины.
Всего на сегодня в перечень сервисов государства-агрессора внесены 22 медиасервиса.