На территории Украины их не будут транслировать

В Украине внесли в список государства-агрессора 16 медиасервисов. Их нельзя будет транслировать на территории страны.

Источник: Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

Подробности: После мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они соответствуют требованиям раздела ХІ закона Украины "О медиа" и не могут транслироваться на территории страны.

В список попали следующие медиасервисы:

24ТВ (24TV);

Амедиатека (Amediateka);

Баскино;

Filmix;

HD REZKA;

КОНОГО;

Кинокрад;

Киноточка;

КиноЗапас;

Кион;

Вижу;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Более подробно: Национальный совет сообщил, что для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из РФ, языком интерфейса по умолчанию был русский, размещена реклама для россиян и другие причины.

Всего на сегодня в перечень сервисов государства-агрессора внесены 22 медиасервиса.





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