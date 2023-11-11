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Сьогодні, 12:00

В Україні заблокували 16 онлайн-кінотеатрів, пов'язаних із РФ: список

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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На территории Украины их не будут транслировать

В Украине внесли в список государства-агрессора 16 медиасервисов. Их нельзя будет транслировать на территории страны.

Источник: Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

Подробности: После мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они соответствуют требованиям раздела ХІ закона Украины "О медиа" и не могут транслироваться на территории страны.

В список попали следующие медиасервисы:

  • 24ТВ (24TV);
  • Амедиатека (Amediateka);
  • Баскино;
  • Filmix;
  • HD REZKA;
  • КОНОГО;
  • Кинокрад;
  • Киноточка;
  • КиноЗапас;
  • Кион;
  • Вижу;
  • ГидОнлайн;
  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
  • Смотрешка (Smotreshka);
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Более подробно: Национальный совет сообщил, что для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из РФ, языком интерфейса по умолчанию был русский, размещена реклама для россиян и другие причины.

Всего на сегодня в перечень сервисов государства-агрессора внесены 22 медиасервиса.


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