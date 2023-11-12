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Сьогодні, 18:00

Херсонцям дозволили знести неіснуючий пам'ятник

Категорія: Новини / Події

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Министерство культуры  заявило о "разрешении демонтировать памятники российским и советским деятелям". Среди них есть памятник, которого уже нет.

Источник: Минкульт.

Подробности: Напомним, что 10 ноября правительство приняло решение об изъятии из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников российским и советским деятелям. Министерство предоставило список памятников, которые "правительство разрешило демонтировать". В их числе памятник адмиралу Ушакову в Херсоне. Но такого памятника в Херсоне нет – его украли (вместе с другими памятниками, детским паровозиком и енотом из зоопарка) российские военные, когда бежали из города. На фото ниже – то, что сейчас украшает херсонский проспект Ушакова. 




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