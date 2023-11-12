Министерство культуры заявило о "разрешении демонтировать памятники российским и советским деятелям". Среди них есть памятник, которого уже нет.

Источник: Минкульт.

Подробности: Напомним, что 10 ноября правительство приняло решение об изъятии из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников российским и советским деятелям. Министерство предоставило список памятников, которые "правительство разрешило демонтировать". В их числе памятник адмиралу Ушакову в Херсоне. Но такого памятника в Херсоне нет – его украли (вместе с другими памятниками, детским паровозиком и енотом из зоопарка) российские военные, когда бежали из города. На фото ниже – то, что сейчас украшает херсонский проспект Ушакова.