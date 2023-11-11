В Одесской области разоблачили организованную преступную группу, которая похищала по заказу и содержала в неволе десятки человек.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и ГРАД

По данным следствия, подозреваемые обустроили в частном секторе одного из районов Одессы «реабилитационный центр» для лечения наркозависимых и алкозависимых граждан. Организовал преступную деятельность житель Одесской области. Для обеспечения работы центра он создал подконтрольное юридическое лицо и привлек своих знакомых. Через веб-ресурс под видом принудительного лечения нарко- и алкозависимых лиц они принимали заказы на похищение конкретных людей с помещением их в «реабилитационный центр».

«Услуга» по похищению человека стоила от 30 до 40 тысяч гривен. Ежемесячный платеж за дальнейшее содержание в центре составлял 20 тысяч гривен. Заказчик услуги должен был указать анкетные данные человека и сообщить место его пребывания.

После получения денег за «пациентом» сразу уезжали мужчины спортивного телосложения, которые принудительно доставляли его в «реабилитационный центр». Они выдавали себя представителей правоохранительных органов или государственных учреждений. Справок о состоянии здоровья пациента участники группировки не требовали, медицинских работников среди персонала центра не было.

Похищенных людей удерживали в течение длительного времени без их согласия, без правовых оснований и надлежащей медицинской или психологической помощи. У людей отбирали мобильные телефоны и все личные вещи, ограничивали их контакты с родными и запрещали покидать помещение. Сами же помещения были обустроены решетками, а с окон сняты оконные ручки, чтобы предотвратить любые попытки побега. Правоохранители проверяют информацию о систематическом введении пострадавшим наркотических средств и умышленном заражении вирусом иммунодефицита.

В рамках досудебного расследования стражи порядка задокументировали факт похищения по заказу гражданина в Оболонском районе столицы. После получения 40 тысяч гривен вознаграждения, трех человек задержали.

Правоохранители провели 17 обысков на территории Одессы. У фигурантов изъяли поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, травматическое и огнестрельное оружие, гранату, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, шприцы с неизвестным веществом и наличные деньги. Освободили 20 человек, которых незаконно удерживали против их воли.