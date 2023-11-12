Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил одобрить заявку на членство Украины в альянсе, но без оккупированных Россией территорий, пишет The Guardian.

По мнению Расмуссена, исключение из состава ряда территории Украины снизит угрозу конфликта между Россией и НАТО.

Бывший генсек отрицает, что это приведет к заморозке конфликта. Он уверен, что статья №5 Устава НАТО удержит Россию от нападений и освободит силы Украины для отправки на линию фронта.

«Чтобы сделать статью №5 надежной, необходимо дать России четкий сигнал, что любое нарушение территории НАТО будет встречено ответом», – предложил он.

По его словам, в некотором смысле это похоже на введение бесполетной зоны для России, чтобы она не могла летать над Украиной или направлять ракеты на украинские города.





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