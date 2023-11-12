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Сьогодні, 12:00

Українець у Туреччині вбив двох грабіжників-азербайджанців

Категорія: Новини / Видео

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Украинец турецкой Алании насмерть сбил своим автомобилем двух мотоциклистов-азербайджанцев, ограбивших его на улице.

Источник: массмедиа Турции.

Подробности: Двое человек, угрожая пистолетом, вырвали у гражданина Украины, сидевшего за рулем своего автомобиля, сумку с 35 тысячами евро. Они попытались быстро уехать с места ограбления, но украинец уже через 300 метров догнал их и сбил – оба грабителя из Азербайджана погибли. Украинца зовут Дмитрий Ч, он занимается электронной коммерцией. Сейчас он арестован и находится под следствием (на фото его авто, которое эвакуировали с места ДТП).

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