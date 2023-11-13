Киево-Печерская лавра "по многочисленным просьбам" прихожан с 15 ноября решила перейти на новоюлианский календарь, который является основным для Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщил исполняющий обязанности наместника наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий, передает Delo.ua.

По его словам, лавра начнет использовать новый календарь с 15 ноября с начала Рождественского поста.

"По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской лавры, по благословению Священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Блаженнейшего Митрополита Епифания, с 15 ноября (начало Рождественского поста) лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основополагающим для нашей поместной церкви", - подчеркнул Авраамий.

Украинцы начнут праздновать религиозные праздники по-новому

Напомним, с 1 сентября верующие Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) перешли на новый литургический календарь и начали праздновать неподвижные праздники со смещением на 13 дней назад. При этом даты движущихся праздников (Пасхи и праздников, зависимых от нее) остаются пока неизменными.

Речь идет о переходе с юлианского календаря на новоюлианский . Второй, несмотря на некоторые нюансы, отличается от первого тем, что неподвижные праздники в нем празднуются за григорианским календарем.

При этом новоюлианский календарь совершеннее юлианского и более приближен к астрономическим событиям, чем григорианский.

Юлианский календарь (от имени Юлия Цезаря) был введен 1 января 45 г. до н. э. Когда он устанавливался, продолжительность года была согласована с солнечным календарем, но не учли несколько минут, считая, что продолжительность года составляет 365 дней и 6 часов, хотя на самом деле – 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Конечно, древние римляне на такие точные расчеты были неспособны.

Однако эта разница привела к тому, что за полтора тысячелетия между юлианским и астрономическим календарями накопилась разница в десять дней (разница считается с ориентацией на равноденствие). Накопление расхождения в сутки происходит каждые 128 лет.

Именно тогда, более чем за полтора тысячелетия, в Риме 1582 года была проведена календарная реформа и введен григорианский календарь (от имени папы Григория XIII), чтобы как-то "подтянуть" календари: проблема различия между реальными астрономическими событиями и календарными датами приводит к тому, что празднования всех непереходных праздников церковного рока постепенно сдвигаются вперед.

На сегодняшний день расхождение с солнечным годом по юлианскому календарю увеличилось вплоть до 13 дней. Что касается новоюлианского календаря, созданного в 1923 году, то он был призван не только исправить неточности, которые накопились по юлианскому календарю, но и улучшить точность астрономических событий григорианского календаря.

ПЦУ приняла переход на новый календарь 24 мая на архиерейском соборе в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Верховная Рада с учетом решения конфессий проголосовала за соответствующий законопроект №9431, согласно которому изменяются даты некоторых праздничных дней. Рада перенесла празднование не только религиозных праздников, но и государственных, которые к религиозным как-то привязаны.