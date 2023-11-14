На прошлой неделе правительство Украины приняло инициированное Министерством культуры и информационной политики решение, позволяющее демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям на территории страны. Таким образом, общественное пространство очищается от постоянного напоминания о “величии” российской империи и ее влиянии на Украину, пишет Культурометр.

Из охранного реестра изъяли: памятник Пушкину на Берестейском проспекте, памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор «Железняков» по ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве. Также памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, «Украина – освободителям» в Ужгороде, Мемориальный комплекс «Борцам революции» в Луганске.

После объявления о снятии охранного статуса проект “Декоммунизация. Украина” обнародовал список ТОП-50 памятников, которые по их мнению, подлежат демонтажу. Так, в первой десятке находятся памятники Пушкину и Воронцову в Одессе. Кроме того, есть одесские памятники Толстому, Горькому и Александровская колонна, а также несколько памятников в Одесской области.

Как сообщили в Одесской мэрии, историко-топонимическая комиссия рекомендовала памятники Пушкину и Воронцову не демонтировать из-за “исключительной художественной ценности”. Александровскую колонну переименуют в колонну основателей парка и уберут все надписи. Памятники Толстому и Горькому перенесут в другие места. Теперь решение о демонтаже лежит исключительно на местных властях.