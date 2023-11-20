Європейська асоціація місцевої демократії вже в Одесі

Міжнародна організація "Європейська асоціація місцевої демократії" - ALDA відкрила в Одесі місцеве представництво для підтримки реконструкції та розвитку місцевих громад Одеського району.

LDA Odesa виступатиме платформою для співпраці, діалогу та обміну досвідом і кращими практиками між органами місцевого самоврядування, партнерами з ЄС та громадянським суспільством.

Меморандум про створення офісу в Одесі підписали представники ALDA та голова Одеської районної ради.

Як зазначили обидві сторони, Одеський район перший в країні, що приєднався до асоціяції. «Одеська районна рада стала першою районною радою в країні, яка вступила в Європейську асоціацію місцевої демократії. Цьому передували роки наполегливої праці у цьому напрямку. Для мене особисто це дуже важлива подія, адже я завжди фокусувався на міжнародному співробітництві і нещодавно отримав відповідну посаду, яка дасть змогу імплементувати інтереси органів місцевого самоврядування на міжнародному рівні за запозичувати європейський досвід. Відкриття місцевого представництво міжнародної організації ALDA - великий показник результату нашого співробітництва з партнерами з ЄС та громадянським суспільством. Можна сказати, відкриттям філіалу, ми створюємо хаб для впровадження європейських практик ефективного місцевого управління", – поділився голова Одеської районної ради.

Взяли участь у підписанні та відкритті представництва в Одесі приймаюча сторона Одеська районна рада, президент ALDA Оріано Оточан, Генеральний секретар ALDA Антонелла Вальморбіда, представник регіону Фріулі-Венеція-Джулія (Італія) Алессандро Переллі, Директор Фонду Foster Europe для сприяння європейських регіонів Стефан Лютгенау, Директор офісу ALDA у Скоп’є та координатор на Балканах Катіца Янева. Онлайн участь у засіданні взяли: Президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Марк Кулз, Президент Коміcії CIVEX Комітету регіонів ЄС Патрік Моліноз, представник регіону Істрія (Хорватія) Джессіка Аквавіта. Зокрема, на заході були присутні представники громадянського суспільства України: Центр регіональних досліджень та Одеська обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України», які презентували напрацювання в залученні громадянського суспільства та побудови локальної демократії.

"Відкриття Агенції місцевої демократії в Одесі свідчить про сильну волю українського народу та місцевих діячів, а також про зобов’язання підтримувати демократичні цінності перед лицем жорстокої агресивної війни росії проти ваших територій", - наголосив президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Марк Кулз.

Як підкреслила генеральний секретар ALDA Антонелла Вальморбіда, філіал LDA Odesa створюється як інструмент підтримки розвитку довгострокового співробітництва та реалізації проектів співпраці між партнерами з України та ЄС.

За результатами голосування, що проходило підчас заходу, очолила офіс в Одесі Юлія Підгородинська, яка є членкинею Постійної комісії з питань міжрегіонального і міжнародного співробітництва Одеської районної ради.

Європейська асоціація місцевої демократії (European Association for Local Democracy) є членською організацією, заснованою в 1999 році за ініціативи Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. ALDA об'єднує понад 180 членів, включаючи місцеві органи влади, асоціації місцевих органів влади та неурядові організації, з понад 35 країн і працює над сприянням належному врядуванню та участі громадян на місцевому рівні, зосереджуючись на заходах, які сприяють співпраці між місцевою владою та громадянським суспільством у Європейському Союзі та країнах-сусідах.