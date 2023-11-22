Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил рано утром в среду о приостановке боевых действий в секторе Газа по меньшей мере на четыре дня, во время которых радикальная группировка ХАМАС обязалась освободить по меньшей мере 50 заложников из более чем 200 человек, захваченных во время нападения на территорию Израиля 7 октября.

Правительство Израиля утвердило условия сделки с ХАМАС в ночь на среду на специальном заседании после долгого и трудного обсуждения. Министры голосовали поименно, трое выступили против.

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорится, что правительство одобрило "общие контуры первого этапа соглашения" с ХАМАС, согласно которому по меньшей мере 50 похищенных джихадистами людей – женщин и детей – будут освобождены в течение четырех дней, на которые придётся пауза в боевых действиях. На следующем этапе, согласно премьер-министру Израиля, режим прекращения огня может продлеваться: за каждых 10 освобождённых заложников будет добавляться ещё один день. Освобождение палестинцев из израильских тюрем в заявлении Нетаньяху не упоминается.

Через несколько часов Израиль опубликовал список из 300 палестинцев, которые могут быть освобождены в соответствии со сделкой, заключенной между Израилем и ХАМАС.

В списке, опубликованном на сайте Министерства юстиции Израиля, указаны имена, возраст и правонарушения тех, кто может быть освобожден. 287 из них – это юноши не старше 18 лет. Остальные 13 – взрослые женщины. Изначально предполагалось, что Израиль освободит 150 палестинских заключенных – несовершеннолетних и женщин.

По закону у общественности есть 24 часа на то, чтобы подать петицию против освобождения конкретного человека.

Президент США Джо Байден заявил, что приветствует заключение соглашения между Израилем и ХАМАС и надеется, что все аспекты сделки будут выполняться.

В течение действия режима прекращения огня израильские войска останутся на своих позициях в Газе, у жителей, покинувших северную часть сектора, не будет возможности вернуться. Во время перемирия в Газу будут допущены грузовики с гуманитарной помощью и топливом.

Приостановка боевых действий вряд ли произойдет раньше четверга, поскольку израильские судебные органы должны оценить законность договоренности. Тогда же могут быть освобождены и первые заложники. Их освобождение будет происходить поэтапно – примерно по 12 человек в день.

Сегодня же палестинская группировка “Исламский джихад” заявила о смерти одной из заложниц, похищенной во время нападения джихадистов на Израиль 7 октября. Её имя не называется. Израильские власти пока не комментировали это сообщение.

Напомним, что в ходе нападения боевиков ХАМАС на Израиль были убиты более 1200 израильтян, подавляющее большинство из них мирные жители. 240 человек были взяты в заложники. Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы утверждает, что с 7 октября в ходе ответной операции израильской армии в секторе погибли более 14 тысяч человек, большинство из которых женщины и дети. Независимых подтверждений этим данным нет.

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