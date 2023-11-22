Почти половина населения США считает, что страна тратит слишком много на помощь Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследований публичной политики Associated Press-NORC.

Эти настроения, которые, в основном, поддерживаются республиканцами, помогают объяснить ужесточение оппозиции среди консервативных республиканских законодателей в Конгрессе, которые отвергают попытки президента Джо Байдена добиться одобрения нового транша помощи Украине.

Тем не менее, уровень оппозиции несколько снизился по сравнению с результатами аналогичного опроса АР-NORC месяц назад.

В октябре 54% опрошенных заявили, что правительство США тратит слишком много на помощь Украине, сейчас таких только 45%.

Этот сдвиг, судя по всему, произошел в основном за счет республиканцев. Среди них 59% заявили, что на помощь Украине тратится слишком много средств, в октябре так считали 69% республиканцев.

Тем не менее, сопротивление республиканцев продолжению помощи Украине остается сильным.

«Я понимаю, что гражданам нужна помощь, но мне кажется, что мы тратим слишком много денег на Украину, когда у нас есть проблемы здесь, на нашей собственной земле, которые требуют решения», – заявил 40-летний Эрик Монделло из Фонтейна (Колорадо), указывая на проблемы здравоохранния.

Более трети (38%) взрослого населения США считают, что нынешний уровень расходов на Украину «примерно правильный».

Это больше, чем месяц назад (31%). Однако такого мнения придерживаются только 29% республиканцев, хотя в октябре их доля составляла 20%.

По сравнению с сентябрьским опросом АР-NORC и Pearson, американцы стали несколько чаще говорить, что США должны играть «менее активную роль» в решении мировых проблем. Сейчас такого мнения придерживаются чуть менее половины (45%) опрошенных, тогда как в сентябре их было 33%.

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