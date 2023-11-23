Применение ядерного оружия в Украине является вполне реальным вариантом для президента России Владимира Путина. Об этом говорится в материале издания Forbes, передает УНИАН.
Отмечается, что использование РФ ядерного оружия для достижения ограниченных военных целей стало рассматриваться на Западе как немыслимое. При этом в Москве придерживаются иного мнения. Поскольку с каждым переписыванием российской военной стратегии после распада Советского Союза ядерное оружие претендовало на все большую роль в оборонительной позиции страны.
СМИ напоминает: Москва заявляет, что будет использовать ядерное оружие, только если это сделают другие страны, или если существует обычная угроза существованию российского государства, но различные официальные лица намекали, что заявленные Киевом цели войны равны такой угрозе.
Как отмечает специалист по ядерным вопросам Эми Вулф из Исследовательской службы Конгресса США, "доктрина России указывает на то, что она будет использовать это оружие в ответ на слабую эффективность своих обычных сил в текущем конфликте".
Намеки России на применение ядерного оружия в Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев "взялся" за ядерную дубинку. Чиновник заявил, что старания оккупантов "отбить" коллективное наступление Украины и Запада - очевидны "всем приличным людям". Но, главное, армия РФ своим присутствием в Украине спасает мир от ядерной катастрофы, пригрозил Медведев.
"Ведь если представить себе, что наступление "укробандеровцев" при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы применить в действие Указ Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару", - заявил Медведев.