Авторы идеи считают, что установление Международного мужского дня будет свидетельством того, что общество признает важность прав и проблем мужчин, а также их вклад в общество.

В Верховной Раде предлагают начать отмечать Международный мужской день и уже выбирают дату. Соответствующий проект постановления №10270 внесли 20 ноября в парламент народные депутаты Украины, в частности, Мария Мезенцева, Александр Мережко, Евгения Кравчук, Сергей Швец, Ярослав Юрчишин.

В пояснительной записке отмечается, что Международный мужской день в Украине предлагается праздновать ежегодно 19 ноября.

Авторы идеи считают, что установление Международного мужского дня может быть важным шагом в поддержке гендерного равенства и будет свидетельством того, что общество признает важность прав и проблем мужчин, а также их вклад в общество. Это может стимулировать положительные изменения в представлениях о поле и взаимоотношениях между полами. Этот праздник будет иметь целью отметить достижения парней и мужчин, в частности за их вклад в развитие нации, общества, общины, семьи, брака и ухода за детьми.

Также сказано, что Международный день мужчин основан в Тринидаде и Тобаго в 1999 году, его основал доктор Джером Тулак Сингх в честь дня рождения своего отца. Сейчас его отмечают в более чем 80 странах.

"Этот день имеет целью не конкурировать с Международным женским днем, а подчеркнуть важность физического и психического здоровья мужчин", — сказано в пояснительной записке к проекту постановления.

Отметим, что Международный женский день отмечают 8 марта.

Когда мир празднует День мужчин

День мужчин имеет два названия и две даты празднования.

Всемирный день мужчин — праздник, который отмечался в первую субботу ноября с начала до середины 2000-х годов в нескольких странах Европы. Праздник был введен по инициативе австрийского магистрата и руководства отделения ООН в Вене. Бывший президент СССР Михаил Горбачев, к которому организаторы праздника обратились с поддержкой, был избран президентом Всемирного дня мужчин.

Международный мужскойдень — международный праздник, который ежегодно отмечается 19 ноября с целью признания и празднования культурных, политических и социально-экономических достижений мужчин. Цели празднования Международного мужского дня изложены в "Все шесть столпов Международного мужского дня". Это возможность отметить достижения и вклад мужчин и мужчин, в частности, за их вклад в развитие нации, союза, общества, общины, семьи, брака и ухода за детьми. Более широкой и конечной целью мероприятия является продвижение основных гуманитарных ценностей.

Праздник имеет неофициальный статус во всех странах.

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