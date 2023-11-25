Музей Северного Хартфордшира, что в Великобритании, признал римского императора Гелиогабала трансгендером. Заведение будет относиться к нему как к трансгендерной женщине и употреблять соответствующее местоимение «она» на выставках.

Об этом пишут Telegraph и BBC.

Марк Аврелий Антонин Гелиогабал (или Элагабал) — римский император из династии Северов, правивший в 218-220 годах. Музей дал Гелиогабалу женские местоимения, опираясь на классические тексты, в которых утверждается, что император просил, чтобы его называли «леди».

Историки отмечают, что короткое правление Гелиогабала было известно сексуальными скандалами и религиозными спорами. Считалось, что он имел ряд любовников среди мужчин-придворных. Есть упоминания, что он якобы делал макияж, носил парики и удалял волосы на теле. Римский историк Дион Кассий писал, что Гелиогабала «называли женой, владычицей и царицей» и тот сказал одному из своих любовников: «Не называй меня господином, потому что я леди».

Впрочем, некоторые историки считают, что эти рассказы могли быть просто попыткой нанести вред репутации непопулярного императора. Дион Кассий служил императору Александру Северу, двоюродному брату Гелиогабала, который занял трон после убийства родственника, поэтому эти описания могли использовать как оправдание содеянного.

В музее отметили, что консультируются с ЛГБТ-организациями и будут использовать в экспозициях местоимения, которые человек использовал в отношении себя сам, или любое другое местоимение «подходящее в ретроспективе». В музее есть одна монета Гелиогабала, которая часто выставляется среди других предметов ЛГБТК+ в его коллекции.

Дискуссия о гендерной идентичности Элагабала продолжается давно и часто раскалывает ученых. Профессор из Кембриджа Эндрю Уоллес-Гедрил рассказал Telegraph, что римляне не имели современного представления о транслюдях, но использовали обвинения в «женском поведении» как оскорбление против мужчин.

Профессор из Манчестерского университета Кристиан Лаес, сказал, что древние рассказы о жизни императора следует воспринимать критически.

«Большинство из них связано с презрением к восточному происхождению и верованиям императора. Что касается трансгендерности, то, конечно, римляне никогда не рассматривали это как категорию. Но остается фактом, что во времена бед и кризисов так называемые нарушители сексуальных норм становились козлом отпущения», — сказал он.

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