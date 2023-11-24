Телеграм: https://t.me/common_sen Тайм-коды:

00:00 Уклонисты - генетические рабы

2:50 Шляхта и холопы. Элита военкомов

4:20 Модель войны Украины себя исчерпала

6:00 Украинцы будут МСТИТЬ!

7:45 Отношение ПОМЕНЯЛОСЬ! Раскрутка Залужного

10:00 Минус семь покушений Зеленского

11:35 Россия воевала, как НАТО

13:40 Учится та армия, которая воюет

14:30 Предложений у Трампа НЕТ

15:50 Байден этого Зеленскому не простит

18:15 Переговорный блеф

20:25 Визитов в Киев МАЛО

22:35 Конфликт США и Китая неизбежен

24:05 Аргентина - новый штат США

25:35 Разворот Азербайджана

27:25 Политический популизм

30:30 Майдан же был чем-то хорошим

33:30 Так работает ВЛАСТЬ

35:35 Скандал с Фарион. Кремень и Бенюк

39:15 Путин убивает русскоязычных

41:50 Образ будущего Украины

43:50 Можно? МОЖНО! Будет? НЕ БУДЕТ!

44:30 Дуда и протесты на границе

47:01 Газа СДУВАЕТСЯ? Поражение Израиля

50:25 Стратегия ХАМАС

54:40 Риторика США и Британии меняется

57:50 Эрдоган ТОРГУЕТСЯ

1:00:15 Кто ВЫ в Третьей мировой?