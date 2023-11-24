Телеграм: https://t.me/common_sen Тайм-коды:
00:00 Уклонисты - генетические рабы
2:50 Шляхта и холопы. Элита военкомов
4:20 Модель войны Украины себя исчерпала
6:00 Украинцы будут МСТИТЬ!
7:45 Отношение ПОМЕНЯЛОСЬ! Раскрутка Залужного
10:00 Минус семь покушений Зеленского
11:35 Россия воевала, как НАТО
13:40 Учится та армия, которая воюет
14:30 Предложений у Трампа НЕТ
15:50 Байден этого Зеленскому не простит
18:15 Переговорный блеф
20:25 Визитов в Киев МАЛО
22:35 Конфликт США и Китая неизбежен
24:05 Аргентина - новый штат США
25:35 Разворот Азербайджана
27:25 Политический популизм
30:30 Майдан же был чем-то хорошим
33:30 Так работает ВЛАСТЬ
35:35 Скандал с Фарион. Кремень и Бенюк
39:15 Путин убивает русскоязычных
41:50 Образ будущего Украины
43:50 Можно? МОЖНО! Будет? НЕ БУДЕТ!
44:30 Дуда и протесты на границе
47:01 Газа СДУВАЕТСЯ? Поражение Израиля
50:25 Стратегия ХАМАС
54:40 Риторика США и Британии меняется
57:50 Эрдоган ТОРГУЕТСЯ
1:00:15 Кто ВЫ в Третьей мировой?