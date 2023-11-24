Четырехдневное перемирие в войне Израиля и ХАМАС вступило в силу в пятницу утром, дав надежду на освобождение десятков заложников, удерживаемых боевиками.

По условиям соглашения о прекращении огня также будут освобождены палестинцы, находящиеся в израильских тюрьмах.

Дипломатический прорыв дает надежду на облегчение положения 2,3 миллиона палестинцев в секторе Газа, которые несколько недель подвергались израильским бомбардировкам, а также семьям в Израиле, которые волнуются за своих близких, захваченных ХАМАС.

Прекращение огня началось в 7:00 по местному времени (8:00 по московскому времени) и должно продлиться по меньшей мере четыре дня.

За это время ХАМАС должен освободить не менее 50 из примерно 240 заложников, которых удерживает эта и другие группировки. ХАМАС заявил, что Израиль освободит 150 палестинских заключенных.

Изначально предполагалось, что прекращение огня начнется утром в четверг, но, судя по всему, возникли какие-то препятствия, и за день до этого израильский советник по национальной безопасности Цахи Ханегби объявил об однодневной задержке без объяснения причин.

В четверг представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари сообщил, что стороны обменялись списками лиц, подлежащих освобождению, и что первая группа из 13 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС, будет освобождена во второй половине дня в пятницу.

По условиям соглашения 50 заложников будут освобождены поэтапно, в обмен на освобождение 150 палестинских заключенных. В первую очередь будут освобождены женщины и дети. Израиль заявил, что перемирие будет продлеваться на один день за освобождение каждых дополнительных десяти заложников.

По словам аль-Ансари, расширенная помощь палестинцам начнет поступать в Газу, «как только это станет возможным». По его словам, на соглашение возлагаются надежды, что оно станет тем импульсом, который приведет к прекращению насилия.

Соглашение о перемирии породило надежды на прекращение войны, в результате которой целые районы сектора Газа были разрушены, а на оккупированном Западном берегу реки Иордан произошел всплеск насилия.

Кроме того, возникли опасения по поводу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну после истечения срока перемирия, чтобы уничтожить военный потенциал ХАМАС и положить конец его 16-летнему правлению в Газе.

«Мы будем продолжать ее до тех пор, пока не достигнем всех наших целей», – сказал Нетаньяху.

По его словам, он сообщил об этом президенту США Джо Байдену в телефонном разговоре.

Израильские военные заявили, что боевые действия будут продолжаться до получения приказа о прекращении огня. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что во время перемирия войска будут оставаться на своих позициях.

Израильские военные контролируют значительную севера сектора Газа, где, по их заявлениям, они разрушили туннели и значительную часть инфраструктуры ХАМАС.

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