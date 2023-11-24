США и Германия придумали стратегию, как склонить Украину к мирным переговорам с Россией, не оказывая прямого дипломатического давления на Киев. Как передает УНИАН, об этом изданию Bild рассказали источники в правительственных кругах ФРГ.

Утверждается, что союзники хотят поставить Украину в "стратегически выгодную переговорную позицию", с которой Киев должен пойти на переговоры с Москвой о своем "суверенитете и территориальной целостности".

"Белый дом и канцелярия [Олафа Шольца] координируют этот вопрос", — заявили журналистам в правительственных кругах Германии.

При этом подчеркивается, что Вашингтон и Берлин не собираются напрямую убеждать президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать переговоров. Являясь двумя основными поставщиками оружия в Украину, США и Германия решили использовать именно этот рычаг влияния для достижения поставленной цели.

Как утверждают источники, Украину будут снабжать именно тем вооружением и именно в тех количествах, чтобы ВСУ могли удерживать нынешний фронт, но без возможности освободить оккупированные Россией территории.

"Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", — пояснил один из инсайдеров в правительстве Германии.

Украину подталкивают к переговорам с Россией

В последние несколько недель со стороны Запада появляется все больше сигналов, которые можно трактовать как мягкое подталкивание Украины к началу переговоров с Россией.

Например, недавно экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил Украине "корейский сценарий" выхода из войны, который он назвал "Земля за мир". По его мнению, чем быстрее Украина обретет мир, тем быстрее начнется восстановление, в котором украинцы обгонят россиян по размеру экономики.

Как пишет Bloomberg, промедление с западными поставками оружия Украине действительно может заставить Украину согласиться на мирные переговоры с позиции слабости. Однако при худшем варианте, оккупационная армия может прорвать оборону ВСУ и тогда Кремль вообще не будет иметь причин для переговоров.