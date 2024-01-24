Украинцам рассказали, как правильно буксировать авто на автомате, чтобы не сломать коробку передач. Если когда-то автомобиль с автоматической коробкой считался чем-то премиальным, то сейчас это уже становится общераспространенной практикой. Хотя и сейчас существует мнение, что авто на автомате почти или даже полностью не подлежит ремонту.

Однако, если следовать рекомендациям, этого удастся избежать. Вы знали, что коробку автомат можно сломать всего за 1 день, или даже меньше? Это действительно правда, как говорят эксперты с сайта ta4anu. Серьезная неисправность АКПП может произойти при неправильной буксировке автомобиля.

В руководстве по использованию транспортного средства абсолютно всех моделей есть подробные рекомендации по буксировке автомобиля на автомате. Поэтому важно изучить их, чтобы в экстренной ситуации не допустить серьезных неисправностей.

Как тянуть авто на автомате

Инструкцию нужно изучить тщательно, ведь некоторые модели авто категорически нельзя буксировать. Если машина не едет своим ходом, нужно вызвать эвакуатор. Однако это не очень распространенные случаи.

В большинстве случаев тянуть авто на веревке можно. Однако это нужно делать осторожно и соблюдая все правила. О них мы расскажем дальше.

Когда-то считалось, что машину с АКПП можно буксировать только в течение 50 километров, и не превышая скорость в 50 км/ч. В современных авто эти показатели составляют всего 30 км и 30 км/ч.

Перед тем, как буксировать машину на автомате, нужно разблокировать руль, повернув ключ зажигания. Установите коробку передач в нейтральный режим. Если это не удастся сделать, необходимо снять заглушку на рычаге коробки и передвинуть селектор вручную. При буксировке авто нужно, чтобы кто-то находился за рулем и следил за температурой в коробке передач. Если она перегревается, остановите авто и дайте остыть. Если тянуть автомобиль с автоматической коробкой передач с выключенным мотором – это в 90% случаев приведет к ее поломке.





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