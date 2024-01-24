Проповідь на тиждень 33 після П'ятидесятниці, за Богоявленням. Протоієрей Димитрій Яковенко

Категорія: Новини / Слово пастиря

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