Стрелки так называемых Часов Судного дня — устанавливаемого экспертами индикатора уровня опасности глобального ядерного катаклизма — в 2024 году замерли на отметке 90 секунд до полуночи.

Стрелки часов были оставлены на уровне 2023 года, когда их перевели на 10 секунд вперед с учетом войны в Украине, глобального изменения климата и других факторов, которые, по мнению авторов, угрожают планете, пишет Би-Би-Си.

В этом году в заявлении группы экспертов, принимающих решение о времени на Часах Судного дня, сказано, что мир продолжает медленно двигаться к катастрофе, как и в 2023-м.

«Война в Украине и широко распространенная и растущая зависимость от атомного оружия увеличивают риск ядерной эскалации, — пишут авторы. — Китай, Россия и США тратят на модернизацию своих ядерных арсеналов огромные суммы, что увеличивает постоянный риск ядерной войны из-за ошибки или просчета».

Они напоминают, что в прошлом году решили сдвинуть стрелки часов ближе к полуночи в значительной степени из-за российских угроз применить на войне с Украиной ядерное оружие.

В 2023-м они также отмечали стремительный роста ядерных амбиций Северной Кореи и Китая, а также писали о климатических изменениях и новой опасности со стороны технологий искусственного интеллекта.

«Наше решение не должно восприниматься как сигнал, что ситуация с международной безопасностью улучшилась, — пишут авторы в пресс-релизе 2024 года. — Наоборот, лидеры и граждане стран по всему миру должны считать это заявление строгим предупреждением и срочно на него отреагировать, как если бы сейчас мы переживали самый опасный момент в современной истории. Потому что он вполне может таким быть».

Что такое Часы Судного дня?

Как сообщает на своем веб-сайте «Бюллетень ученых-атомщиков», (Bulletin of the Atomic Scientists), Часы Судного дня (Doomsday Clock) — это проект журнала Чикагского университета, начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы.

Часы призваны предупреждать общественность о том, насколько мы приблизились к тому, чтобы собственными руками уничтожить мир, причем способов уничтожения может быть много.

Когда проект только начинался, главной угрозой считалось ядерное оружие, особенно в контексте тогдашнего противостояния между СССР и США.

Однако в 2007 году Бюллетень включил еще один существенный фактор — климатические изменения, которые тоже грозят миру катастрофическими последствиями.