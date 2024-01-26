Верховная Рада готовит законопроект, который будет предусматривать новый подход к бронированию военнообязанных. В частности, предлагается ввести ежемесячный платеж, который будет гарантировать отсрочку от мобилизации для различных категорий работников.

Как передает "Экономическая правда", об этом говорится в статье Forbes.

Отмечается, что главное отличие нового подхода к бронированию от ранее предложенной Офисом президента заключается в отказе от привязки к размеру заработной платы и отчислений НДФЛ или ЕСВ.

Депутаты предлагают установить ежемесячный фиксированный платеж, после уплаты которого предприятие сможет забронировать сотрудника независимо от должности. Главное условие - компания должна работать в "белую" и платить налоги в бюджет.

"Установление любых критериев (относительно заработной платы - ред.) будет воспринимается обществом, как разделение на классы. На предприятии могут самостоятельно выбирать, кого из сотрудников хотят забронировать", - пояснил изменение концепции глава экономического комитета и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха.

Как пояснил депутат, идея законопроекта - дать возможность бронировать важный персонал всем предприятиям, а не только тем, которые Кабмин определил критически важными. К примеру, СТО, которые в том числе ремонтируют машины для военных, тоже должны иметь возможность забронировать сотрудников.

Так, в Раде предлагают ввести дополнительную уплату к военному сбору за каждого забронированного работника. Вариант, который рассматривается сейчас - к 1,5% военного сбора добавляется фиксированная ставка в размере 20 000 грн.

Наталуха пояснил, что привязка к военному сбору обеспечит быстрое администрирование налога и закрепит поступление средств исключительно на нужды военных.

Кроме этого, сотрудники должны быть официально оформлены, а у компании не должно быть задолженности по уплате налогов. Таким образом можно будет бронировать до 50% от военнообязанных работников.

Предложенный механизм бронирования поможет избежать повышения налогов, ведь указанные средства бизнес добровольно будет направлять на нужды военных. также авторы инициативы считают, что новый механизм выведет из тени часть компаний, которые будут официально платить налоги и побудить бизнес отказаться от использования схемы с ФЛП для оптимизации налогообложения.

В черновике документа указывается, что минимум 3,4 млн мужчин имеют неустановленный статус для экономики Украины: не трудоустроены, не состоят в силах обороны, не находятся за границей и не имеют инвалидности.

Фиксированная ставка за бронирование, по разным сценариям, может принести от 18 млрд грн до 155 млрд грн в год.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Офис президента, Кабинет Министров и народные депутаты рассматривают обновление механизма мобилизации, которое будет заключаться в бронировании военнообязанных, которые платят определенную сумму налогов.