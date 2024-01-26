Никогда не знаешь, что еще невероятного можно обнаружить в Одессе. Мы побывали словно в другом измерении — уникальном музее, расположенном в подвале старинного одесского дома, который создал одессит Александр Костогриз.

Об ушедшей эпохе

Таких людей, как наш герой, называют истинными одесситами. Окончил одесский университет, по профессии — инженер-гидрогеолог, собирательством занимается всю жизнь, говорит, что это у него от дяди, который «настоящий коллекционер, а это, знаете ли, заразно». Свою уникальную коллекцию он собрал за последние 25 лет.

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