Никогда не знаешь, что еще невероятного можно обнаружить в Одессе. Мы побывали словно в другом измерении — уникальном музее на дому, который создал одессит Александр Костогриз.

Об ушедшей эпохе

Таких людей, как наш герой, называют истинными одесситами. Окончил одесский университет, по профессии — инженер-гидрогеолог, собирательством занимается всю жизнь, говорит, что это у него от дяди, который «настоящий коллекционер, а это, знаете ли, заразно». Свою уникальную коллекцию он собрал за последние 25 лет. Ну какая же коллекция, думаю я, ступая из комнаты в комнату, из зала в зал, восхищаясь и поражаясь. Настоящий музей! Его можно назвать эпохальным, музеем XX века, музеем Совка. Все собранное здесь, в основном предметы быта — домашнего и кабинетного уличного и коммунального, то есть всего того, что окружало советских (и не только) людей за период от начала XX века и вплоть до 80-х годов, что сопровождало их на каждом шагу — во дворах и парадных, на улицах и в магазинах.

— Эпоха уходила, и тут я понял, что скоро и следов от нее не останется. Я не любитель Совка, но это был огромный кусок жизни, надо же, чтобы от нее остался хоть какой-то след, чтобы современные люди увидели собственными глазами, как это было. Я не зарабатываю на этом деньги, но у меня есть знакомые, которые знают о моей коллекции, приводят своих знакомых, иногда из других городов, вот и получается, что посетители здесь бывают, — рассказывает Александр.

Коллекционер добавляет, что готов рассказать о каждом экспонате, провести экскурсию, но только небольшой группе и по договоренности, конечно. Для Александра это не работа. Это — его огромное увлечение. Он не знает количества экспонатов, которые собирались много лет, иногда до казусов доходило.

— Где я только все это не собирал! Когда с фасадов и улиц слетали указатели и менялись на новые, старые то просто выбрасывались, то сдавались на металлолом. Что-то находил, что-то мне приносили, что-то покупал. Это сейчас все стало пользоваться популярностью, продаваться через Интернет, а тогда никому не было нужно, — рассказывает Александр.

...И собственность студента Иванопуло

Когда попадаешь в эти залы, которые находятся в самом центре города, на улице Пастера, 44, первым делом видишь, к примеру, коляску, идентичную той, что летела со ступенек нашей знаменитой лестницы в «Броненосце Потемкине». А первые советские телевизоры! А граммофоны с патефонами, а, к примеру, плакат, где советская девочка, улыбчивая и радостная, идет в школу, в то время как «в США школы закрыты». Честно говоря, даже те, кто жил в ту эпоху, многое из этого уже позабыли. Здесь нет «оценочных характеристик», здесь то время просто показано — с помощью вымпелов, предметов обихода, плакатов, табличек. Первые советские телевизоры, огромное разнообразие часов-ходиков, швейная машинка, стиральная машина и холодильник из тех времен (одну из комнат можно назвать «Кухня времен СССР», другую — «Детская», туалет в коммуналке здесь тоже можно увидеть), даже шприц для изготовления домашней колбасы в «сельском зале»... И, сразу отмечу, многое представлено с одесским юмором. Здесь имеется, кажется, все, даже скелет из «Двенадцати стульев» (собственность студента Иванопуло) можно увидеть.

Изучаем таблички-плакаты

Ну а таблички, связанные с работой и бытом нашего человека в те времена, — это, скажу вам, вообще прелесть! «Дом борется за звание «Дом коммунистического быта», «Трусить в парадных запрещается», «Кабінет радянського будівництва», «Иностранные разведчики охотятся за любителями выпить»... А это не прелесть ли: «Здесь поднимают спущенные петли на чулочных изделиях» (да, да, была такая услуга, пользовалась большим спросом) и «Требуйте полного налива пива». Имеется даже «Прейскурант на закупочные цены вторсырья от населения» тех времен.

Наш человек в те времена был постоянно окружен указаниями-советами- приказами, начертанными на табличках- плакатах. Это сразу становится ясно, когда попадаешь в необыкновенный музей Александра. Многие табличные наставления сегодня вызывают хохот, другие звучат вполне актуально, третьи таки поражают «глубиной мысли».

Машина времени — в центре города

Шесть комнат-залов, где вы погружаетесь в прошлое, не такое уж далёкое, но совершенно иное — здесь все собрано, очищено, развешено по темам. Все это — огромный труд одессита, который вот так, креативно и наглядно, признался в любви к своему городу, его истории, его жителям. От чернильницы-непроливайки с пером —до коня педального (Александр и его вам покажет), от давнего утюга—до покрывала с трагического парохода «Адмирал Нахимов»... А по сути, от собирательства, от частной коллекции — к созданию огромных наглядных страниц истории целой эпохи. Здесь, что называется, голова идет кругом и остается только подивиться, как же такое может быть — в центре города, на одной из его старейших улиц создана настоящая машина времени. В этот раз уникальный музей посетили известные одесситы это Александр Сурилов писатель, историк и краевед и Галина Дерибас, наследница по прямой, того самого Дерибаса. Александр Алексеевич рассказал, что словно побывал в далеком детстве, которое он провел в Одессе и отметил, то огромное значение, которое имеет музей для сохранения исторической памяти одесситов.



