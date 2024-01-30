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00:00 Путин едет в Турцию на переговоры по Украине

1:30 Миф о запрете переговоров с РФ

4:05 Встреча в городе Унгвар

6:30 Кулеба рисовал лопату

8:35 Прозрение Остапа Дроздова

10:30 Конец империи и цивилизационный крах

11:47 Герои Крут и изменения границ Украины

13:40 Четыре заявления Шольца

15:45 Немецкие Пэтриоты

18:40 Франция киздит! Поставки снарядов

20:50 Памятник павшим в ИЛе

23:00 Парадигма сосуществования или доминирования

25:15 Гибель военных США. Ответ по Ирану

28:15 Исход из Ирака. Теория ТРЕХ ТОЧЕК

31:05 Картинка Техаса. Меч Трампа

36:00 Газ ПЕРЕКРЫЛИ!

39:35 Франция в кизяке

43:30 Украину не пустят в Европу

45:05 Новые желтые жилеты

47:05 Еврокомиссия против транснационалов

48:20 Пустые райцентры и села в Украине

50:15 Претензии к сбежавшим за границу

52:00 Деньги ходят за...

54:40 Диджитал-мобилизация

56:07 Дыра в бюджете Украины

59:15 У нас НЕТ экономики! Наталуха и мужчины

1:02:13 Сколько стоит один снаряд

1:03:25 Спасательный круг для Украины

1:06:00 Кто больше всех обвиняет Чаплыгу