Телеграм: https://t.me/s/MihaAnarchyst
00:00 Путин едет в Турцию на переговоры по Украине
1:30 Миф о запрете переговоров с РФ
4:05 Встреча в городе Унгвар
6:30 Кулеба рисовал лопату
8:35 Прозрение Остапа Дроздова
10:30 Конец империи и цивилизационный крах
11:47 Герои Крут и изменения границ Украины
13:40 Четыре заявления Шольца
15:45 Немецкие Пэтриоты
18:40 Франция киздит! Поставки снарядов
20:50 Памятник павшим в ИЛе
23:00 Парадигма сосуществования или доминирования
25:15 Гибель военных США. Ответ по Ирану
28:15 Исход из Ирака. Теория ТРЕХ ТОЧЕК
31:05 Картинка Техаса. Меч Трампа
36:00 Газ ПЕРЕКРЫЛИ!
39:35 Франция в кизяке
43:30 Украину не пустят в Европу
45:05 Новые желтые жилеты
47:05 Еврокомиссия против транснационалов
48:20 Пустые райцентры и села в Украине
50:15 Претензии к сбежавшим за границу
52:00 Деньги ходят за...
54:40 Диджитал-мобилизация
56:07 Дыра в бюджете Украины
59:15 У нас НЕТ экономики! Наталуха и мужчины
1:02:13 Сколько стоит один снаряд
1:03:25 Спасательный круг для Украины
1:06:00 Кто больше всех обвиняет Чаплыгу