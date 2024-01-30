Несмотря на то, что американская помощь остается под вопросом, в Киеве уверены, что она не прекратится. Фокус разбирался, как будет действовать Украина, если США сократят поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США не прекратят военную и финансовую поддержку нашей страны. Если это и произойдет, то перед Европой возникнет "серьезная угроза". Такое мнение президент высказал в интервью немецкому телеканалу ARD.
В конце прошлого года финансирование Киева со стороны США было поставлено на паузу, так как Конгресс не смог принять соответствующее решение. Камнем преткновения стали дискуссии по безопасности американских границ.
С того момента ситуация не слишком изменилась. По последней информации, республиканцы и демократы согласовали антимиграционный законопроект об усилении контроля над миграцией, который открывает путь для голосования за продление помощи Украине. Но спикер палаты представителей Майк Джонсон уже назвал миграционный законопроект "мертвым".
Пока Конгрессмены ведут дискуссии, в Белом доме признают, что ситуация с приостановкой американской помощи уже определенным образом сказалась на ситуации на фронте.
"Сейчас у нас закончилась помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это означает на поле боя", — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции 29 января.
Несмотря на то, что ситуация находится в подвершенном состоянии, украинские власти выражают уверенность в позитивном исходе. Так в начале 2024 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью CNN, что у Украины нет плана "Б" на случай, если американское финансирование прекратится.
"У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А", — ответил министр на вопрос, что будет делать Киев в случае дефицита военной помощи. Кулеба также добавил, что "Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами". А помощь не остановится, поскольку это "инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа".
По словам политолога Игоря Рейтеровича, на самом деле, план "Б" существует, однако представители украинской власти не хотят его озвучивать. В том случае, если Украина не получит 60 млрд долларов США, у нее останется финансовая поддержка ЕС. Кроме того, наша страна работает над тем, чтобы увеличить размер помощи от других стран, которые в совокупности под конец года смогут предоставить сумму, близкую к американской.
Эксперт отмечает, что уверенность украинской власти в том, что финансовая и военная поддержка США не прекратится, связана с пониманием геополитических процессов в мире.
Впрочем, возможная победа Трампа на американских выборах станет серьезным вызовом для украинской власти, признает эксперт. Киеву придется прилагать больше усилий, чтобы выстроить правильную коммуникацию и сохранить поддержку на необходимом уровне.
"Трамп не думает наперед, он ситуативный политик. И если он станет президентом и попытается, как он обещал, договориться с Путиным за 24 часа, у него вряд ли это выйдет. И тогда он начнет действовать по-другому. Так что думаю, Россию ждут сюрпризы. Они ждут, что Трамп принесет большие перемены. Но Гитлер весной 1945 года тоже ждал смерти Рузвельта, думая, что ситуация изменится. Но Рузвельт умер, а для Гитлера ничего не изменилось. Вот и РФ ждет разочарование, даже если Трамп победит. Поэтому нам нужно думать, как коммуницировать с Трампом, если возникнет такая необходимость, чтобы убедить его поддерживать Украину", — добавляет Рейтерович.