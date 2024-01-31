Интервью с @DmitryKorneychukhttps://t.me/DmitryKorneychuk
00:00 Начало
0:40 Технология увольнения Залужного
3:08 Ошибка контрнаступления-2023
6:15 Залужный хлопнет дверью перед выборами
8:40 Переговоры о прекращении огня
11:00 Пассаж Залужного об Авдеевке
12:20 Какая победа без Залужного?
13:30 Тактика ФАЛЬСТАРТА
15:00 Что предложили Залужному? Резникова надо прятать
17:40 Вбросы политтехнологов. Образ ЧЕСТНОГО генерала
20:30 Линия Залужного 22:00 Оскорбление Безуглой.
24:53 У нас УЖЕ НЕТ ВОЙНЫ!
27:30 Имитация борьбы с Банковой
32:10 Залужный УЙДЕТ в любом случае
34:55 Украинцев ГОТОВЯТ к заморозке
36:22 Буданова СБИВАЮТ
39:10 Американские ревизоры
41:40 Блокирование помощи республиканцами
44:05 Вина Байдена. Техасская Народная Республика
49:25 Гарантии на 10 лет после заморозки
53:30 Закон о мобилизации в Раде
56:10 Запрет на выезд ПОСЛЕ отмены военного положения
58:00 Максимум повесток 59:17 Выдавливание украинцев из-за границы
1:01:47 Сертификат мобилизованного
1:04:35 Единство народа пугает власть
1:09:05 Тарифы ВВЕРХ! Люди должны выживать