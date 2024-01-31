Интервью с @DmitryKorneychukhttps://t.me/DmitryKorneychuk

00:00 Начало

0:40 Технология увольнения Залужного

3:08 Ошибка контрнаступления-2023

6:15 Залужный хлопнет дверью перед выборами

8:40 Переговоры о прекращении огня

11:00 Пассаж Залужного об Авдеевке

12:20 Какая победа без Залужного?

13:30 Тактика ФАЛЬСТАРТА

15:00 Что предложили Залужному? Резникова надо прятать

17:40 Вбросы политтехнологов. Образ ЧЕСТНОГО генерала

20:30 Линия Залужного 22:00 Оскорбление Безуглой.

24:53 У нас УЖЕ НЕТ ВОЙНЫ!

27:30 Имитация борьбы с Банковой

32:10 Залужный УЙДЕТ в любом случае

34:55 Украинцев ГОТОВЯТ к заморозке

36:22 Буданова СБИВАЮТ

39:10 Американские ревизоры

41:40 Блокирование помощи республиканцами

44:05 Вина Байдена. Техасская Народная Республика

49:25 Гарантии на 10 лет после заморозки

53:30 Закон о мобилизации в Раде

56:10 Запрет на выезд ПОСЛЕ отмены военного положения

58:00 Максимум повесток 59:17 Выдавливание украинцев из-за границы

1:01:47 Сертификат мобилизованного

1:04:35 Единство народа пугает власть

1:09:05 Тарифы ВВЕРХ! Люди должны выживать