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Сьогодні, 20:00

З українського Міноборони зникли мільярди. Польські генерали були розлючені. «Нас обманюють»

Категорія: Новини / Політика

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После недавнего очередного коррупционного скандала в МО Украины, о котором мы сообщали ранее, польские генералы пришли в бешенство  Генерал Вальдемар Скшипчак считает, что киевские власти обманывают все польское руководство. Он уверен, что самым слабым звеном на Украине являются политики и военные, которые разворовывают собственную армию. 

"Украинцам судя по всему, нельзя доверять. Мы отдаем последнее, опустошаем склады, а они разворовывают все, что только могут. Зеленский обещал, что наведет с этим порядок, но так ничего и не сделал. В украинской армии по-прежнему царит коррупция. Это делает нашу помощь бессмысленной. Мы им доверяем, помогаем самоотверженно, а нас обманывают" - подчеркнул генерал.

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