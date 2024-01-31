"Украинцам судя по всему, нельзя доверять. Мы отдаем последнее, опустошаем склады, а они разворовывают все, что только могут. Зеленский обещал, что наведет с этим порядок, но так ничего и не сделал. В украинской армии по-прежнему царит коррупция. Это делает нашу помощь бессмысленной. Мы им доверяем, помогаем самоотверженно, а нас обманывают" - подчеркнул генерал.