Производитель смартфонов HMD Global объявил о прекращении выпуска смартфонов под брендом Nokia, который уже стал историей мирового рынка мобильных устройств.

Об этом говорится на сайте компании, передает liga.net.

В сентябре 2023 года компания определилась с созданием нового бренда HMD (Human Mobile Devices) и планами на выпуск устройств под этим названием.

Все будущие смартфоны, планшеты и TWS-наушники от HMD Global будут представлены под брендом HMD.

Эти изменения уже отобразили на официальном вебсайте компании, а также в социальных сетях, где исчезло упоминание о бренде Nokia.

Под новым брендом HMD первым устройством, которое должно быть представлено, станет смартфон, премьера которого запланирована на выставке MWC 2024 в конце февраля. По неофициальным данным, устройство будет иметь 108-мегапиксельную камеру и стилистически напоминать Nokia Lumia.

HMD Global заключила лицензионное соглашение с Nokia Corporation в 2016 году, получив право производить смартфоны под ее брендом. Это партнерство дало HMD Global возможность использовать торговую марку Nokia.

Напоминаем:

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил о сокращении до 14 тыс рабочих мест после того, как продажи в третьем квартале 2023 года упали на 20%.

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