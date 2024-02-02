Канада и Украина учредят международную коалицию, которая будет работать над возвращением в Украину детей, принудительно вывезенных с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы или в Россию.

Об этом на совместном брифинге в Киеве объявили министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Важность возвращения детей нельзя недооценивать. Это вопрос нашей человечности. Поэтому позже сегодня Канада и Украина начнут новую международную коалицию по возвращению украинских детей", – отметила Мелани Жоли.

По ее словам,

Канада и Украина учредят международную коалицию, которая будет работать над возвращением в Украину детей, принудительно вывезенных с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы или в Россию. Об этом на совместном брифинге в Киеве объявили министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Важность возвращения детей нельзя недооценивать. Это вопрос нашей человечности. Поэтому позже сегодня Канада и Украина начнут новую международную коалицию по возвращению украинских детей", – отметила Мелани Жоли. По ее словам, в рамках этого механизма планируется сотрудничество со многими странами для того, чтобы обеспечить защиту прав этих детей. "Личная преданность министра и Канады этому вопросу – это яркий пример лидерства в защите прав человека. Механизм, который предложила Канада, является действенным, и мы надеемся, что страны будут активно участвовать в усилиях по возвращению наших детей", – сказал Дмитрий Кулеба. Мелани Жоли также напомнила, что Оттава уже оказала помощь Киеву в размере 9,5 миллиарда долларов, 2,4 миллиарда долларов из которых – в виде военной помощи.

"Личная преданность министра и Канады этому вопросу – это яркий пример лидерства в защите прав человека. Механизм, который предложила Канада, является действенным, и мы надеемся, что страны будут активно участвовать в усилиях по возвращению наших детей", – сказал Дмитрий Кулеба.

Мелани Жоли также напомнила, что Оттава уже оказала помощь Киеву в размере 9,5 миллиарда долларов, 2,4 миллиарда долларов из которых – в виде военной помощи.

Источник