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Сьогодні, 14:00

Канада й Україна створюють міжнародну коаліцію з повернення українських дітей, вивезених у Росію

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Канада и Украина учредят международную коалицию, которая будет работать над возвращением в Украину детей, принудительно вывезенных с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы или в Россию.

Об этом на совместном брифинге в Киеве объявили министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Важность возвращения детей нельзя недооценивать. Это вопрос нашей человечности. Поэтому позже сегодня Канада и Украина начнут новую международную коалицию по возвращению украинских детей", – отметила Мелани Жоли.

По ее словам, 

Канада и Украина учредят международную коалицию, которая будет работать над возвращением в Украину детей, принудительно вывезенных с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы или в Россию.

Об этом на совместном брифинге в Киеве объявили министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Важность возвращения детей нельзя недооценивать. Это вопрос нашей человечности. Поэтому позже сегодня Канада и Украина начнут новую международную коалицию по возвращению украинских детей", – отметила Мелани Жоли.

По ее словам, в рамках этого механизма планируется сотрудничество со многими странами для того, чтобы обеспечить защиту прав этих детей.

"Личная преданность министра и Канады этому вопросу – это яркий пример лидерства в защите прав человека. Механизм, который предложила Канада, является действенным, и мы надеемся, что страны будут активно участвовать в усилиях по возвращению наших детей", – сказал Дмитрий Кулеба.

Мелани Жоли также напомнила, что Оттава уже оказала помощь Киеву в размере 9,5 миллиарда долларов, 2,4 миллиарда долларов из которых – в виде военной помощи.

"Личная преданность министра и Канады этому вопросу – это яркий пример лидерства в защите прав человека. Механизм, который предложила Канада, является действенным, и мы надеемся, что страны будут активно участвовать в усилиях по возвращению наших детей", – сказал Дмитрий Кулеба.

Мелани Жоли также напомнила, что Оттава уже оказала помощь Киеву в размере 9,5 миллиарда долларов, 2,4 миллиарда долларов из которых – в виде военной помощи.

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