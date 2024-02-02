Комитет Верховной Рады по вопросам финансам, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект №8300, который должен дать старт реформе автострахования. Об этом написал в Telegram его глава Даниил Гетманцев, передает Фокус.

По его словам, законопроект призван решить такие проблемы в системе ОСАГО:

несовершенные процедуры расчета и осуществления страховых выплат;

низкий лимит ответственности страховщиков;

государственное регулирование ценообразования;

недостаточная эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро и ограниченная роль государства в его контроле.

Основные новации законопроекта №8300 об автостраховании: