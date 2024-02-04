Протестующие фермеры и их профсоюзы нередко весьма жёстко формулируют свои отдельные [преимущественно – вполне справедливые] претензии к аграрной политике Евросоюза. Но львиная часть проблем, вызвавших нынешние кризисные явления в европейском АПК, связаны, в первую очередь, с “Зелёным пактом” [Принят Европейской комиссией 11 декабря 2019 года], который обязал 27 стран ЕС начать – в числе прочего – “экологический переход” в агропроме.

Это предполагает сокращение поголовья КРС и свиней, сокращение льгот на ГСМ, резкое ужесточение правил выращивания продукции растениеводства и животноводства.

Самое интересное, что всё это – ещё не самое страшное. Дело в том, что “Зелёный пакт” касается проблемы вредных выбросов только в Европе. И не касается продукции АПК из других регионов [страны Магриба, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка], где не только существенно более дешёвая рабочая сила, но и не действуют различные дорогостоящие “экологические” меры.

Bloomberg в своём материале назвал [нынешние] вещи своими [забытыми] именами – ЕС ищет пути умиротворения фермеров, выступающих против «зелёного курса», подразумевающего введение огромного количества новых ограничительных мер на законодательном уровне и против наплыва сельскохозтоваров из-за рубежа.

1 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале “стратегического диалога” с сельскохозсектором заявила о том, что пришло время устранить всё нарастающие разногласия по поводу сельского хозяйства.

ЦИТАТА «У всех нас одинаковое ощущение неотложности. Ситуация должна улучшиться».

[Чего только не скажешь накануне выборов в Европарламент!]

Bloomberg меланхолично уточняет, что стратегический диалог — процесс медленный и неясно, чего удастся добиться в краткосрочной перспективе для того, чтобы ослабить новую волну протестов.

В Франции протестную волну пытались оседлать крайне правые – председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла [политический лидер партии и глава фракции в Национальной Ассамблее – Марин Ле Пен] в интервью BFM TV заявил, что фермеры во Франции протестуют из-за “карательной экологической политики Брюсселя”.

Барделла обвинил президента Эммануэля Макрона в сокращении сельхозпроизводства во Франции, следствием чего является рост импорта иностранной продукции и постепенная гибель французского сельского хозяйства.

Однако, как мы уже указали, правительство Франции перехватило инициативу в этом вопросе и пошло на масштабные уступки фермерам [см. ссылку].

PS. Интересная и весьма показательная статья появилась в The Financial Times, в которой утверждается, что Евросоюз меняет свои приоритеты расходов с «озеленения» экономики на инвестиции в оборону [Как сформулировала штатная редакционная блондинка – “пушки вместо Тунберг”].

К такому шагу – по мнению FT – ЕС подталкивают негативная реакция на правила, касающиеся защиты окружающей среды – с одной стороны, и конфликт в Украине – с другой.

В рамках перехода всех национальных бюджетов в режим экономии [начиная с Германии, столкнувшейся с бюджетным кризисом в результате решения Конституционного Суда – ред], страны-члены ЕС сократили общий Фонд стимулирования инноваций с €10 млрд до €1,5 млрд., и теперь эти средства можно будет использовать только для проектов, связанных с ВПК, а не для развития зелёных технологий.

Но ЕС на этом не останавливается, – от Европейского инвестиционного банка, который ранее называл себя «климатическим банком», всё настойчивее требуют увеличения вложений в “оборонку”. Евросоюз собирается направить €8 млрд на «инвестиции, которые повысят европейскую безопасность» [сумма, почти совпадающая с величиной сокращения размера Фонда стимулирования инноваций – см. выше!].

FT с неким удивлением констатирует, что такого рода проекты – разработка военной техники и вооружений – всё ещё находятся в списке запрещённых инвестиций ЕС.