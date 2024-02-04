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Сьогодні, 12:00

Одеський ТЮГ проводить акцію для глядачів

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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Сохранив и тем самым накопив театральные билеты из разных спектаклей собранных в течение трех месяцев Одесский театр юного зрителя приготовил для своих почитателей подарки!

  • так за 5 собранных билетов можно будет получить сертификат на два человека и посетить любой спектакль ТЮЗа;
  • за 10 собранных билетов будет подарена сумка-шоппер с разноцветным логотипом Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши;
  • футболку с логотипом Одесского театра юного зрителя получит тот, кто предъявит 15 билетов.

Акция началась 1 февраля а закончится 30 апреля.

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