Верховная рада хочет разъяснений от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации. В частности, речь идет об идее рассылать повестки через электронный кабинет призывника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева в эфире телемарафона.
Он также добавил, что есть вопрос о необходимости введения принуждения для выехавших за границу. Чернев объяснил, что речь идет о лишении права получать консульские услуги.
Новый законопроект о мобилизации
Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.
Среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным рассылались через электронный кабинет призывника. В первой версии Минобороны предлагало повестки отправлять по электронной почте.