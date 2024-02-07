Световые инсталляции, скульптуры, виртуальные арт-пространства, над которыми сообща трудятся современные художники, it-специалисты, инженеры, разработчики технологий ИИ в Музее teamLab Borderless в Токио.

Прервав свою работу в августе 2022 года, он вновь открыл свои двери, представив публике новую выставку иммерсивного света.

Посетители здесь - не только созерцают, они участвуют в творческом процессе благодаря эффекту погружения. Световые арт-объекты реагируют происходящее вокруг. Так, от прикосновения взлетают сотни разноцветных цифровых бабочек или загораются прозрачные хрустальные шары, световые волны накрывают с головой присутствующих, тысячи световых нитей пронизывают тело.

По словам кураторов, задача выставки - "показать всю красоту света в её непрерывности и в бесконечном взаимодействии со всем вокруг".

Тошиюки Иноко, основатель TeamLab:

“Логика и языки разрезают мир на части. Люди думают о красоте как о независимой сущности. Она становится чем-то отдельным. Но возможность создать что-то самим позволит людям осознать, что этот мир является континуумом, и они могут найти красоту в самой непрерывности".

С момента своего открытия в 2018 году, TeamLab Borderless ежегодно принимал у себя 2,3 миллиона посетителей из более чем 160 стран и регионов.