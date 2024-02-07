Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект № 10449 об усилении мобилизации в среду, 7 февраля.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Решение поддержали 243 парламентария. Голосовали так:
- Слуга народа — 178
- Доверие — 18
- Платформа за жизнь и мир — 17
- Восстановление Украины — 12
- Внефракционные — 8
- За будущее — 7
- Голос — 3
- Евросолидарность — 0
- Батькивщина — 0
Законопроект в первом чтении приняли без предложений профильного комитета.
По словам Железняка, далее в него в течение двух недель — до 21 февраля — должны внести правки, а затем — рассмотреть во втором чтении.
«То есть, скорее всего, примут законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле», — написал нардеп в Telegram.
25 декабря Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по вопросам мобилизации, который получил много критики.
Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что в документе есть ряд противоречивых положений, не соответствующих нормам Конституции Украины:
- ограничение права граждан на выезд из страны по решению военного командования;
- обязанность регистрировать электронный кабинет призывника;
- предоставление права представителям ТЦК и СП проверять военно-учетные документы;
- призыв независимо от места нахождения военнообязанного;
- лишение права на освобождение от призыва аспирантов.
Ожидалось, что документ должны были рассмотреть в первом чтении 11 января. Второе чтение, после внесения всех поправок, могло состояться в начале февраля.
11 января Верховная Рада собиралась выносить на голосование законопроект Кабмина о мобилизации, однако по результатам совещания нардепов с участием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы его вернули на доработку правительству.