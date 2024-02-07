Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект № 10449 об усилении мобилизации в среду, 7 февраля.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 243 парламентария. Голосовали так:

Слуга народа — 178

Доверие — 18

Платформа за жизнь и мир — 17

Восстановление Украины — 12

Внефракционные — 8

За будущее — 7

Голос — 3

Евросолидарность — 0

Батькивщина — 0

Напомним, что 30 января правительство зарегистрировало в Верховной Раде новую редакцию законопроекта о мобилизации. Он предлагает, в том числе, ввести повестки через электронный кабинет призывника. Также среди нововведений — снизить призывной возраст до 25 лет, установить сроки для демобилизации — 36 месяцев, ввести добровольную мобилизацию для осужденных, ограничения для уклонистов, запретить государственную службу без военной подготовки и тому подобное.

Законопроект в первом чтении приняли без предложений профильного комитета.

По словам Железняка, далее в него в течение двух недель — до 21 февраля — должны внести правки, а затем — рассмотреть во втором чтении.

«То есть, скорее всего, примут законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле», — написал нардеп в Telegram.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по вопросам мобилизации, который получил много критики.

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что в документе есть ряд противоречивых положений, не соответствующих нормам Конституции Украины:

ограничение права граждан на выезд из страны по решению военного командования;

обязанность регистрировать электронный кабинет призывника;

предоставление права представителям ТЦК и СП проверять военно-учетные документы;

призыв независимо от места нахождения военнообязанного;

лишение права на освобождение от призыва аспирантов.

Ожидалось, что документ должны были рассмотреть в первом чтении 11 января. Второе чтение, после внесения всех поправок, могло состояться в начале февраля.

11 января Верховная Рада собиралась выносить на голосование законопроект Кабмина о мобилизации, однако по результатам совещания нардепов с участием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы его вернули на доработку правительству.

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