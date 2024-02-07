Образ "Призрака Киева" - мифического летчика-аса, который якобы десятками сбивал российские самолеты в начале полномасштабного вторжения - придумала пресс-служба Сухопутных сил ВСУ, чтобы противостоять российской пропаганде в те дни. Как передает УНИАН, об этом заявил представитель Сухопутных сил Илья Евлаш в интервью Укринформу.

"Наша команда придумала "Призрака Киева". В любом случае, я был в комнате, в начале (конце - УНИАН) февраля, как раз во время полномасштабного вторжения. Тогда Сергей Владимирович Череватый (спикер Восточной группировки войск ВСУ) предложил, что надо создать образ мстителя, народного героя, олицетворение человека, который является асом и может уничтожать [врага]", – вспоминает Евлаш.

По его словам, тогда в Сети было очень много ярких видео, на которых Воздушные силы сбивали вражеские самолеты в воздушных боях. На эту почву хорошо лег образ "Призрака Киева". Это название для него придумал начальник Службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо во время брейнсторма, вспоминает Евлаш.

"И это подхватили новости, подхватил Национальный марафон, это очень сильно распространилось. Первый раз, второй раз мы (пресс-служба Воздушных сил) поставили, уже на третий-четвертый раз "Призрак Киева" начал жить своей жизнью. Ну, основная задача была - просто бить врага и деморализовать, дестабилизировать его всеми возможными и невозможными каналами и путями. В первые дни мы информационно российскую пропагандистскую армию достаточно сильно наказали", - говорит Евлаш.

Призрак Киева: что известно

Новости о героическом летчике по прозвищу "Призрак Киева" начали появляться уже в первые дни полномасштабного вторжения. Ему начали приписывать заоблачные показатели уничтожение вражеских самолетов, но он все равно длительное время оставался важным символом украинской борьбы.

Позже в ВВС признали, что никакого "Призрака Киева" как реального человека не существует. Это был "сборный образ" пилотов 40-й бригады тактической авиации, которая защищала небо над Киевом