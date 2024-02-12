В Белгород-Днестровской военной администрации прошло заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по объявлению территории Нижнеднестровского НПП неблагополучной по гриппу птицы и введению карантинных ограничений.

Об этом сообщает Нижнеднестровский национальный природный парк.

Напомним, в последние дни были зафиксированы случаи гибели лебедей на водоемах Нижнего Днестра. Мертвых птиц находили на Днестровском лимане, Белом озере, Сафьянах, а также на канале в районе детского пляжа в Беляевке.

Представители Одесской региональной государственной лаборатории Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей изъяли 4 трупа лебедей. В результате исследований был обнаружен РНК вируса гриппа (типа А, субтипа Н5). В результате комиссия решила объявить территорию Нижнеднестровского НПП неблагополучной по гриппу птицы и ввести карантинные ограничения с 9 февраля.

Также была определена буферная зона, территория радиусом 3 км от неблагополучного пункта и зона наблюдения радиусом 10 км, в которую входят такие населенные пункты, как Маяки, Надлиманское и Беляевка. Отмечается, что на территории Нижнеднестровского НПП будут проводиться систематические обследования различными службами и необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия.

Работники Парка отмечают, что важно в этот период не допускать контактов домашней птицы с дикой, нахождения и поения из водохранилищ.

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