Спортсмены Одесской областной Федерации каратэ завоевали 4 медали на чемпионате Европы среди кадетов, юниоров и молодежи, который проходил в Тбилиси, Грузия. Это лучшее выступление спортсменов Одесской области на молодежных Евро за последние 11 лет, а на 4 предыдущих турнирах спортсмены ООФК завоевали по 2 медали.

Сообщает пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области.

Чемпионом Европы стал Сергей Станков (СК «Легион», кадеты, до 57 кг). 15-летний Сергей по пути к золотой медали одержал пять побед с общим счетом 33-4, причем финальный поединок у француза Лео Ламбера он выиграл досрочно - 10:1. На первой минуте он набрал два очка ударом рукой, а на второй минуте заработал два ярких «ипона» (удар ногой), последний из которых принес победу в чемпионате Европы. На пути в финал дебютант Евро взял верх над греком Василеосом Кумпенакисом (8:0), литовцем Каюсом Варанкинасом (5:0), Кириллом Стояновым из Молдовы (5:0), а в полуфинале – над испанцем Унаи Чика Толосоем (5:3).

Серебряную медаль завоевал Максим Вечканов (СК «Royal Team», кадеты, до 52 кг). Путь 14-летнего Максима Вечканова в финал был сложнее: два боя из четырех он выиграл с минимальным счетом, в том числе в полуфинале, у бельгийца Юссефа Абделмаки (2:1). До этого он одержал верх над македонцем Йована Врклевски (3:1), ирландцем Коулменом Давином (1:0) и Серхио Фернандес Гонсалеса из Испании (2:0). В финале Максим уступил хозяину соревнований Гиги Алании со счетом 0:2.

Бронзу получил Артем Тарасенко (СК «Тигрёнок», кадеты, +70 кг). 15-летний Артем в матче за 3-е место взял верх над Эйринтасом Мателянасом. Одесский каратист лидировал 3:0, набрав все очки руками, но в концовке пропустил удар ногой. Поединок завершился со счетом 3:3, но за «сэншу» (первый набранный балл) победа была отдана украинцу. В своем первом бою Артем победил серба Андрея Марковича (1:0), а в следующем проиграл будущему чемпиону Европы французу Ленни Малсуаффу (3:6). Впрочем, одержав победу в отрадном поединке с греком Георгиосом Кулуридисом (3:1), получил право сразиться за бронзу.

Кроме того, чемпион Европы среди юниоров 2022 года Давид Яновский (СК «Легион», молодежь, до 67 кг) в бронзовом поединке с Артуром Степановым набрал первое очко, повел 4:1, но в конце пропустил удар ногой – 4:4. Но, на последней секунде нанес победный удар. 5:4. Это вторая медаль Давида на чемпионатах Европы. Кстати, он является серебряным призером чемпионата Украины-2023 в сильнейшей возрастной категории. В течение турнира Давид победил немца Стамера Нарвика (3:1), бельгийца Хамзу Джабер-Раиза (5:0), грека Георгиоса Балиотиса (6:4), но в полуфинале уступил грузинскому спортсмену Ике Суламанидзе (0:4).

Отметим, что Украина заняла 5-е место в общекомандном зачете молодежного чемпионата Европы по карате. Наши спортсмены продемонстрировали впечатляющие результаты, получив 10 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. Лидерами в медальном зачете стали Франция, Италия, Босния и Герцеговина.

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