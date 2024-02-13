Новая соцсеть Bluesky, созданная основателем Twitter Джеком Дорси, теперь позволяет всем желающим зарегистрироваться в ней без персонального приглашения.

Bluesky — созданная основателем Twitter Джеком Дорси социальная сеть — теперь позволяет любому желающему создать учетную запись и присоединиться к сервису. Ранее это можно было сделать только по персональному приглашению.

По словам представителей Bluesky, этот период дал время на создание инструментов модерации и других функций.

По многим параметрам Bluesky напоминает Twitter, который после того, как миллиардер из Tesla Илон Маск заплатил за компанию 44 млрд долларов, стал называться Х.

И хотя Bluesky пока не предлагает прямых сообщений между пользователями, в новой соцсети есть больше возможностей для индивидуальных настроек.

По умолчанию Bluesky отображает посты аккаунтов, за которыми вы следите, в виде временной ленты, но есть и возможность переключиться на алгоритмизированные ленты, созданные другими пользователями.

Сервис осуществляет собственную модерацию, но планирует позволить пользователям объединять альтернативные схемы модерации. Пока эта функция не включена.

А как только дела пойдут на лад, Bluesky планирует освободить пользователей, позволив им перемещать друзей, подписчиков и другие данные в конкурирующие социальные сети.

"Последний аккаунт в соцсети, который вам нужно будет создать"

Как утверждает компания, Bluesky стремится стать "последним аккаунтом в соцсети, который вам когда-либо нужно будет создать".

На практике это, вероятно, будет не так просто. Технический термин для обеспечения взаимодействия социальных сетей таким образом — "федерация", и, как оказалось, существует несколько способов объединения сайтов.

Например, Mastodon и подобные сайты микроблогов — включая сервис Threads компании Meta — используют алгоритм федерации под названием ActivityPub, который должен позволить пользователям перемещаться между ними.

На самом деле, Threads уже начал экспериментировать с передачей постов на Mastodon и другие сервисы, используя ActivityPub.

"Обеспечение совместимости Threads даст людям больше возможностей для выбора способа взаимодействия и поможет контенту дойти до большего количества людей, — написал генеральный директор Meta Марк Цукерберг в декабре в сообщении Threads. — Я настроен весьма оптимистично".

В отличие от него, Bluesky использует алгоритм федерации под названием Authenticated Transfer Protocol. На странице

"Часто задаваемые вопросы", посвященной этому протоколу, утверждается, что ActivityPub усложняет процесс передачи аккаунтов и что ему не хватает других важных функций.









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