Королевская детская больница Мельбурна в Австралии теперь предлагает свою «помощь в подтверждении пола для детей в возрасте до трех лет», — Daily Mail.

Психиатры и врачи-специалисты по гендерной идентичности будут работать вместе с детьми в возрасте от трех до 17 лет, если у них есть направление от врача общей практики.

Лечение маленьких детей, которые еще не достигли половой зрелости, «сосредоточено на утверждении пола» и «разговорах с ребенком и его семьей», а также на обеспечении адекватной поддержки как в школе, так и дома. По мере взросления им могут быть предложены блокаторы полового созревания, гормоны и даже хирургическое вмешательство.