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Сьогодні, 12:00

Їхні звичаї. Королівська дитяча лікарня Мельбурна пропонує свою «допомогу у підтвердженні статі для дітей віком до трьох років

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Королевская детская больница Мельбурна в Австралии теперь предлагает свою «помощь в подтверждении пола для детей в возрасте до трех лет», — Daily Mail.

Психиатры и врачи-специалисты по гендерной идентичности будут работать вместе с детьми в возрасте от трех до 17 лет, если у них есть направление от врача общей практики. 

Лечение маленьких детей, которые еще не достигли половой зрелости, «сосредоточено на утверждении пола» и «разговорах с ребенком и его семьей», а также на обеспечении адекватной поддержки как в школе, так и дома. По мере взросления им могут быть предложены блокаторы полового созревания, гормоны и даже хирургическое вмешательство.




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