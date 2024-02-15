Представленная статья - редакторский материал "Вечерней Одессы", выбран нами в связи с тем, что он продолжает освещенную нами ранее тему мошеннических схем и насколько эффективно с ними борются правоохранители и судейская система.

А он не хочет и сопротивляется всеми возможными способами.

В частности, путем обращения в суд с иском к Главному управлению Государственной миграционной службы Украины (ГУ ГМСУ) в Одесской области, в котором, прежде всего, просит признать противоправным и отменить решение данного органа власти о принудительном возвращении в страну происхождения или третью страну иностранца или лица без гражданства Шойхета Александра, а также признать противоправным и отменить запрет въезда в Украину сроком на 3 года, наложенный в отношении данного «товарища» первым заместителем начальника ГУ ГМС Украины в Одесской области.

Завтра, 16 февраля, в Приморском районном суде г. Одессы пройдет второе заседание по этому делу. Судья — Х. Ярема. В первом заседании ей не удалось вынести решение, ибо, как выяснилось, параллельно было подано исковое заявление в Одесский окружной административный суд.

Так что завтра — вторая попытка. При всей кажущейся ординарности рассматриваемого дела — ну, подумаешь, обнаружили залетного иностранца без документов и хотят его отправить домой — непростое решение придется выносить судье Х. Яреме. Ибо истцом является известный в Одессе мошенник и аферист. Зовут его Александр Зоет, уроженец Кишинева, Республика Молдова. Заметьте, иск в Приморский районный суд г. Одессы подан в отношении Александра Шойхета. Но не удивляйтесь. Зоет и Шойхет — это одно и то же лицо. К слову, у данного гражданина есть еще несколько фамилий — Резник и Блюм. Под этими фамилиями он значится в базе данных Государственного реестра населения Республики Молдовы. Как Зоету-Шойхету-Резнику-Блюму удалось на родине, в Молдове, получить столько паспортов, как говорится, не наш вопрос. Пусть там разбираются. А вот как он стал гражданином Украины — отдельная история, о ней мы чуть позже обязательно расскажем.

Однако вначале о том, почему дело о принудительном возвращении иностранного гражданина на родину и о запрете въезда в Украину на три года вызвало такой общественный резонанс.

В редакцию обратились жильцы ЖК «Граф». Это престижный жилой комплекс, построен и введен в эксплуатацию относительно недавно, расположен на первой линии от моря, на углу улиц Вице-адмирала Азарова и Морской.

Александра Зоета там хорошо знают. Даже очень хорошо. Поначалу он жильцам очень понравился. Прежде всего, своей гражданской позицией. Дело в том, что жильцам ЖК «Граф» буквально сразу после новоселья пришлось бороться против недобросовестного застройщика, пытавшегося навязать им свою управляющую компанию. Люди возмутились. Вот тут-то и появился на «сцене» Александр Зоет. Он активно бросился защищать права жильцов. Ну а те, увидев такую прыть, доверили ему — когда победили — возглавить новосозданное объединение совладельцев многоквартирного дома.

Было это до полномасштабного вторжения российского агрессора. Но уже тогда ряд решений и организационных шагов председателя ОСМД Александра Зоета вызывал недоумение и вопросы. Впрочем, до поры до времени ему удавалось отбиваться от «назойливых» жильцов. А потом мошенническая сущность председателя вскрылась. Результатом чего стало открытие уголовных производств по фактам подделки документов и финансовых злоупотреблений со средствами общества совладельцев многоквартирного дома.

Именно тогда, в начале сентября прошлого года, в Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Одесской области пришел запрос от Главного управления Национальной полиции в Одесской области относительно личности Александра Зоета. Началась проверка. Тут-то и выяснилось, что у председателя ОСМД — несколько фамилий, и что он — гражданин Молдовы, а гражданство Украины получил мошенническим путем.

Все дальнейшие действия Зоета-Шойхета были направлены на то, чтобы максимально затянуть процесс принудительной депортации, а возможно, и вообще ее избежать.

Понятно, что в судебное заседание истец не явился. Побоялся, что из зала суда его сразу отправят на родину. Есть информация, что тамошние правоохранительные органы его заждались. И в Одессе Зоет скрывается от правоохранительных органов. По повесткам не приходит, где находится — неизвестно, документы, запрашиваемые полицией, не предъявил, в суды ходит адвокат.

Посмотрим, что будет завтра. И об этом обязательно расскажем.

Олег Суслов